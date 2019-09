NEĆE MENE JEDNA SMEĆARKA DA UČI REDU! Tomoviću pala roletna: Niko nije mogao da ga OBUZDA!

Vladimir Tomović ponovo je pokazao svoju nezgodnu stranu kada se za crnim stolom zapitao "da li je moguća da ga zbog tako nečeg smatraju ženomrzcem". Ova reč mnogima je parala uši, dok je on nastavio da viče i maše rukama, objašnjavajući kako to izgleda kad on ode do toaleta u devojke ulaze iako je zauzeto.

Trudeći se da dokaže da on nije problem, uvredio je cimerku do sebe, nazivajući je smećarkom.

U toku porodičnog sastanka posvađao sa brojnim ukućankama, a ni Lepi Mića nije uspeo da ga obuzda. On ga je smirivao iz straha da ne udari Draganu, koja je sedela tik do njega. Međutim, ona je insistirala da ostane tu, uveravajući Miću da se ne svađaju, te da je njegovo upiranje prstom ne dotiče.

foto: Printscreen

"Nemoj ti mene da moliš Mićo! Neće mene jedna smećarka učiti redu. Prvi ću da uđem sam u WC! Krenem ujutru da vršim nuždu, uvek mi neka uđe! Ja ulazim prvi i ja sam ženomrzac? Prvi u WC, i šta sad?!" urlao je Tomović na Ivu Grgurović koja je stajala, a onda i sve ostale ukućanke.

foto: Printscreen

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

Kurir