SMUČILO MI SE! PRAVE OD NJEGA FRAJERA, A ON JE OBIČNA SELJAČINA KOJA NE POŠTUJE ŽENE! Stanija ide u rijaliti da se obračuna s bivšim? Tomović i ne zna ŠTA GA ČEKA!

Stanija Dobrojević navodno planira da uđe u "Zadrugu 3" i da se obračuna sa bivšim dečkom, Vladimirom Tomovićem. Njoj je dosta što je pominju ljudi koji je niti poznaju, niti su u dobrim odnosima sa njom, a posebno joj, navodi se, smeta "Vladimriov jezik".

"Staniju neko može da voli ili ne, ali sa njom uvek znaš na čemu si jer je surovo iskrena. Vladimir non-stop blati njeno ime, a kad god su se našli oči u oči, bio je kao mala beba. Neke tamo devojke je stalno pominju, kao Vladimir čeka Staniju u rijalitiju, a u stvari on pravi priču preko njenog imena, čak i kada nije u rijalitiju, što nju mnogo nervira", rekao je upućen izvor, koji tvrdi da Tomoviću neće biti dobro kad vidi starletu.

"Stanija je poludela kada je videla šta se dešava u rijalitiju. Rekla je prijateljici: 'Smučilo mi se to što svi pominju mene, a on samo podbada i jak je na rečima kada nisam tu. Pokazaću ko je Stanija Dobrojević uskoro. Svi prave od njega nekog frajera, a on je obična seljačina koja ne poštuje žene. I još on ispao neki je*ač, kakav crni je*ač, on je jedan običan jadnik koji sa mnom verbalno ne može da se izbori'. S obzirom na to da kada Standža nešto naumi, to i ostvari, a uskoro ulazi u 'Zadrugu 3', tako da Vladi sigurno neće biti dobro kada ona uđe", zaključio je izvor.

