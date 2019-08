MENE JE SRAMOTA ŠTO SAM IKADA DODIRNUO STANIJU! Vladimir opleo: Bio sam zaljubljeno govedo, a ona me je SATANIZOVALA! Sada neka rađa Markoviće! Dabogda ostali zajedno DO KRAJA ŽIVOTA!

Vladimir Tomović istakao je javno kako smatra da se njegova bivša "ponovila" jer sada ima mlađeg dečka, Marka Markovića. Međutim, nije se tu zaustavio. Osim Stanije i Marka, Tomović je opleo i po timu poznate starlete, nazivajući ih "Kvazimodom i Kiklopom" koji su njega zajedno sa njegovom bivšom "satanizovali".

"Ponovila se, ima mlađeg sad. Ne znam stvarno, nisam upoznat sa njenim radovima nakon mene. Njima je danas dva meseca veze, a ja imam da mu poručim samo jedno... Hvala ti, druže, što si me bede spasio, a njoj mogu samo da kažem da počne da ga voli, pošto ga je volila iz inata, ja sam taj inat. Inat vam čestita dva meseca veze", rekao je u "Zadruga - Narod pita" Vladimir, pa nastavio:

foto: Printscreen You Tube

"Neka mu rodi Markoviće, da Bog da ostali do kraja života zajedno. Želim im puno dece, da ne daju nijednom sinu ime Vladimir, jer bi me od njih dvoje to obrukalo. Sve najgore mislim o njih dvoje, ali im želim sve najbolje. Ona mi je psovala porodicu, klela me, mene je sramota što sam ikada dodirnuo Staniju Dobrojević, ježim se kad pomislim da sam bio sa takvim otpadom. Moralna nula. Ne mora da bude gola od jutra do mraka, ne zna tablicu množenja. Sramota, obrukala se. Bio sam zaljubljeno govedo, savatala me. Izmanipulisala je sa mnom. Neću da joj radim ono što je ona meni, ona me je klela. Ona ima Kiklopa i Kvazimoda, Tamara Radoman je Kiklop. One mene satanizuju. Maja vodi njen drugi PR tim, ona je toliki Kvazimodo koji ne sme da dođe ovde u emisiju. Oni imaju toliko lažnih profila. Njima nije bitna ljubav Stanije i ovog dečkića, nego njena bivša ljubav. Svi mi kažu da je ne vređam jer je i ona nečije dete, i ja sam nečije dete, ne mogu da joj oprostim. Ona nema meru, hteli su da izazovu bes u meni. Sramota me je što sam joj u životu ruku pružio", zaključio je on.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Foto: Nebojša Mandić, Ana Paunković

Kurir