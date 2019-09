OVO NI MOJA MAJKA NE ZNA! Imam problem! Miljana Kulić U ŠIFRAMA priznala da je trudna?! ISPLIVAO SNIMAK! (VIDEO)

Miljana Kulić u šiframa navodno je priznala Mirku Gavriću da je u drugom stanju i da čeka dete Lazara Čolića Zola. Ona je izokola počela priču o putovanju, te istakla da ima problem "za koji nema rešenja". Iako ju je Gavrić uveravao da ima, ona "to nikako ne bi mogla da uradi, jer ne zna kako bi živela sa time".

Mnogi fanovi napravili su lom na društvenim mrežama jer su procenili da Kulićeva ovde razmatra o tome da prekine trudnoću.

"Tamo negde pet dana... Ono, i meni ovo i... Ja se... Imam problem, veliki", pričala je Miljana, dok je Gavrić ponavljao da je razume i da samo nastavi sa pričom.

"Taj problem je rešiv", tešio ju je on.

"To ni moja majka ne zna, to niko ne zna. Za taj problem nema rešenja. Ja ne želim to, ja ne mogu tako nešto da uradim. Celog života bih se osećala...", odgovorila mu je ona.

foto: Printscreen

"To tebi ne donosi ništa dobro u životu. Pogotovo ne posle jednog iskustva. Da li me razumeš?" upitao ju je Gavrić.

"Da li je realno da ja sebi ovo radim? Ja sam sebi najveći smrtni neprijatelj. Što ne razmišljam o posledicama?" pitala se Kulićeva.

foto: Printscreen

Podsetimo, Miljana Kulić otputovala je kod Zole pred sam ulazak u "Zadrugu 3". Ona se putem društvene mreže Instagram oglasila i objasnila da su zakopali ratne sekire.

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

