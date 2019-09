TARA SIMOV OPLELA PO TOMOVIĆU KAO NIKAD DO SAD! On ima samo jedan cilj i sve to radi NAMERNO!

Mirko Gavrić pitao je Taru Simov i Stefana Miloševića, sa kojima je sedeo, šta misle - ko je najneiskreniji zadrugar,. Međutim, nije se nadao da će Tara kao iz topa odgovoriti i obrazložiti zašto Tomovića smatra za neiskrenog.

Ona je oštro istakla da je njemu jedini cilj da ne bude diskvalifikovan, te je još i dodala da je namerno branio žene jer "mora da se opere".

"Tomović, on je lažov. On je ološ. Vladimir Tomović je ološ, ne znam kako ga nisu skontali. Njemu je cilj da ne bude diskvalifikovan. On je sinoć namerno branio žene jer mora da se opere", rekla je Tara.

Podsetimo, Vladimir Tomović bio je diskvalifikovan iz prethodne sezone ovog rijalitija zbog agresivnog ponašanja. Fizički kontakt s Aleksandrom Subotić bio je presudan, i zbog toga niti je uspeo da razvije romansu sa starletom Stanijom Dobrojević koja je u to vreme tek bila počela, niti je imao priliku da boravi duže u Beloj kući "Zadruge".

