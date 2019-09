POBUNA U ZADRUZI ZBOG KULIĆKE! Dalila krenula prema KAPIJI, svi krenuli za njom! NEĆE DA TRPE MILJANU!

Dalila Dragojević digla Zadrugu na noge nakon što ju je Miljana udarila! Krenula prema kapiji, a onda su je svi podržal.

Naime, Miljana je pokušavala da joj demonstrira kako bi izgledalo da ona Dalili maše prstom, ali se ipaka na kraju sve završio udarcem.

Dalila je odmah apelovala da je došlo do udarc, ali on je rekao da produkcija sve vidi.

Miljana i ona su nastavile da se svađaju, a pale su veoma brutalne optužbe. Naravno ništa nije moglo da prođe bez Marije Kulić koja se uključila u ovu svađu.

Izašle su napolje Miljana i Dalila, a Marija i Dejan su pošli za njima.

"Tebe je majka sa petnaest godina vodila u ludnicu", vikala je Dalila na Miljanu.

"A tebe su skidali sa k*rčeva", uzvratila je Marija Dalili.

"Alo, ćerku ti j*bao Bojan Tomović. Ćerka ti je bolesna i ne može nigde bez tebe", vikala je Dalila.

"Bolesnice, možeš samo da nam zavidiš, sp*dnjo u rijalitiju, idi popij šaku lekova. Bolesnice, ne mogu da me gledaju očima. Uvedu ovde fizičku bolesnicu, udarila me ovde, dokle se prave ludi svi, niko ne vidi da me udarila, odavde treba izaći. Videli ste svi da me udarila, što bi bili u rijalitiju u kojem niko ne reaguje", vikala je Dalila.

Dalila je odmah tražila da prokukcija reaguje, ali do toga nije došlo. Nakon svega su Dalila i Dejan izašli napolje, a Marija i Miljana su ih pratile. Marija je čak pokušala da isprovocira Dalilu tako što je pomenula njenu majku, koje se navodno odrekla.

Svađa se nastavila i pale su teške reči, a onda je Dalila razočarana u produkciju rekla da ljudi kao što je Miljana ne treba da borave u rijalitiju i da ne može da veruje da niko nije reagovao zbog ovog udarca.

