TEBI 10 K*RACA NIJE DOVOLJNO! Miljana izudarala Dalilu! HISTERIJA, VRISKA u uživo prenosu! Diskvalifikacija Kulićeve?!

Rijaliti učesnica Dalila Dragojević je pre nekoliko večeri u Zadrzi rekla da je priča zadrugarke Milice Kemez možda lažna i izmišljena kako bi Milica došla do pobede.

Milica je bila veoma potrešena zbog toga, izašla je napolje i plakala, a pored nje se našla vidno uznemirena Miljana Kulić, koju je sve ovo takođe pogodilo i zato je od Marije, njene majke tražila da Milicu nakon rijalitija povedu da živi sa njima.

Prvo je pušten klip kada one plaču za stolom, a Miljana je nakon ovog klipa ušla u raspravu upravo sa Dalilom.

"Došli ste sa vašom pričom mislite da je to najtužnije, pa ste se našli da kažete kako je to možda izmišljeno", rekla je Marija Dalili.

foto: Pritnscreen

"Vi možete da radite šta hoćete, nećete od mene napraviti monstruma pokušavale ste to i u prošlom rijalitiju", rekla je Dalila.

Nakon što su potrošile argumente, počele su da vređaju jedna drugu, pa je Dalila nazvala Miljanu psihičkim bolesnikom. Miljana joj je prišla i rekla da ona ne može njoj tako da maše prstom ispred nosa i da ako tako nastavi i ona će njoj pretiti prstom.

Onda je pokušala da joj demonstrira kako bi to izgledao, ali nije dobro procenila pa je okrznula Dalilu po licu.

"Udarila me, udarila me, Milane Miljana me je udarila - vikala je Dalila, a Milan je rekao da produkcija sve gleda.

"Ćuti bre, bila si sa svima i sa Mladenom, nije te j*bao samo ko nije stigao. Tebi deset k*raca nije dovoljno, a ovog Dejana si dobro dresirala, odvojila ga od porodice", vikala je Miljana.

"Ja našla pravog, ti nisi nikog našla pa ti krivo. Bolesnice jedna, prijavljuješ oca policiji, otac ti tuče majku, majku si udarila u drugoj sezoni", uzvratila je Dalila.

"Odrekla si se majke. Bila ti je podrška sada nije", pokušala je Marija da je isprovocira.

"Moja majka nije u rijalitiju, ko kaže da me se odrekla. Vi ste obe bolesne, samo da se produkcija oglasi, da vidim šta ću da ti uzmem zbog ovog udarca", vikala je Miljana.

Kurir.rs/Foto Printscreen

Kurir