BEŽI IZ ŠAPCA ILI TI LETI GLAVA! PE*ERIMA DEREM KOŽU! Komšija išutirao Kikija, pljuvali ga, pa mu zapretio smrću!

Učesnik osme sezone "Parova" Kristijan Nikolić Kiki napravio je pometnju čim je njegov profil najavljen neposredno pred ulazak u vilu. Život ovog takmičara nije bio nimalo lak.

Kikija su komšije iz Šapca proganjale zbog toga što izgleda kao transvestit, a jedan čovek iz ulice mu je pretio ubistvom, pa mu je potom namestio batine.

"Kiki je odmalena bio drugačiji, a kako su njegovi roditelji ljudi širokog shvatanja, uvek su podržavali njegovu različitost. Kristijan je već od puberteta drugima zapadao za oko zbog izgleda, pa su tada počeli problemi", priča Nikolićev poznanik koji nije želeo da se njegovo ime provlači kroz medije.

Kristijan je nekoliko puta dobijao jezive pretnje smrću od komšije koji ga nikako nije voleo, pa je po kraju širio priče da je greška prirode i da ga treba ubiti.

"Kristijan je dugo imao problem sa jednim muškarcem iz kraja za kog su svi znali da je vrlo nezgodan. Kad god bi mu se ukazala prilika da isproziva Nikolića, on bi to radio, a kada bi ga slučajno sreo nasred ulice, šutnuo bi ga ili pljunuo. Kiki se nije osvrtao na te stvari, već bi samo produžio jer nije hteo probleme. Nekoliko godina ga nije bilo jer je otišao da radi na brodu, a po povratku u Šabac, problemi su opet počeli. Muškarac koji je svaku priliku koristio da napravi problem Kristijanu je sada postao direktniji. Kada ga je sreo, rekao mu je da bi mu bolje bilo da se iseli iz Šapca ili će ga iseliti on. Kiki je tada počeo da se brani rečima da on nikoga ne dira i da će pozvati policiju ako mu opet bude pretio, a to je bio razlog da se sve pogorša. Komšija mu je rekao: "Imaš nedelju dana da odeš odavde ili ti leti glava. Neće nakaze kao ti ovde da žive, pederima derem kožu", priča izvor.

"Kada je prošlo mesec dana Kristijan je ponovo naišao na komšiju, ali mu ovaj ništa nije rekao. To je Nikoliću bilo čudno jer je očekivao da će da ispadne haos, što se posle i desilo. Iste večeri se ispred Nikolićeve kuće okupilo nekoliko ljudi, koji su se sakrili i čekali ga da izađe.

Čim je Kristijan izašao iz dvorišta, saleteli su ga i išutirali. Prva komšinica je sve čula i pozvala Hitnu pomoć, pa je Kiki odmah prevezen u ambulantu da mu se ukaže pomoć. Posle prebijanja komšija ga više nije dirao", kaže izvor.

Inače, Kristijan je iz straha, ali i da ih ne bi sekirao, krio od roditelja da je dobijao pretnje, a oni za to nisu mogli da znaju jer dugi niz godina rade u inostranstvu. Kristijan je pred ulazak u rijaliti nagovestio da će govoriti o ovom incidentu, ali do sada u vili ništa nije otkrivao.

