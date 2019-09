UJAK ME JE SILOVAO I UZEO NEVINOST! ČEKAO ME JE ISPRED ŠKOLE I DODIRIVAO! Stravična ispovest Sanje Mirkov ledi krv u venama, ali ONA joj je kriva za sve ZLO!

Učesnica osme sezone rijalitija "Parovi" Sanja Mirkov šokirala je svoje cimere, ali i javnost pričom da ju je rođeni ujak zlostavljao i tukao! Naime, Mirkova je ranije pred kamerama objasnila daje trpela nasilje od nekadašnjeg muža, ali retko ko je znao da ju je ujak psihički zlostavljao i uzeo nevinost!



Naime, bez obzira na to što je jedno vreme bila odlučna da neće javno govoriti o tome kroz kakvu je torturu prošla sa rođakom, ona je ipak shvatila da je rijaliti dobro okruženje za to jer veliki broj ljudi može da čuje njenu priču i eventualno spreči nasilje u porodici.

- Rođeni ujak me je dodirivao, zbog njega sam završila u domu. Dolazio mi je ispred škole da me psihički zlostavlja. Kada sam kasnila iz škole ili kad sam se šminkala, on me je krvnički tukao. Baka je sve znala, ali je ćutala. Mislim da zlostavlja i svoju ćerku, deluje mi da se to dešava. Ako nešto ne bih dobro skuvala, on bi me tukao izbog toga. Njegova žena je primetila to i upitala ga šta to radi, on joj je rekao da me uči lepom ponašanju.

Rekla sam komšinici. Moju majku je takođe maltretirao, zato me je ostavila i otišla. Nisam htela da govorim o tome, ali jednom prilikom je nasrnuo na mene, uhvatio me za ruke i silovao! Uzeo mi je nevinost. To su strašne stvari, a verujte mi, koliko god vremena trebalo da se preko toga pređe i da se to zaboravi, nekako uvek ostane u podsvesti, što nije nimalo prijatno", objasnila je Sanja dok su je cimeri nemo gledali.

foto: Printscreen/Happy

Sanja: Ušla sam u rijaliti samo zbog novca! Sanja Mirkov je ispričala i da je u rijaliti ušla kako bi zaradila novac i eventualno pokrenula svoj biznis kako bi se u potpunosti osamostalila i stekla finansijsku nezavisnost. "Rijaliti mi je sjajna prilika da zaradim novaci po izlasku uložim u nešto konkretno. Htela sam da se sklonim od prošlosti, pa ne želim ni od koga da zavisim. Nije da nisam radila, ali mi je ovo prilika da zaradim više novca za kratko vreme. Nadam se da ću u tome uspeti, a već u glavi imam neke planove za budućnost", rekla je takmičarka. foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs/S.telegraf/Foto Printscreen

Kurir