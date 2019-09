SVI PLAČU ZBOG JEZIVE ISPOVESTI SANJE MIRKOV! UJAK JU JE TUKAO I ZLOSTAVLJAO: Ja ne znam kako je to izgubiti NEVINOST!

Sanja Mirkov progovorila je o svom teškom životu i priznala da je bila zlostavljana.

Naime, Sanju je zlostavljao njen ujak, što je podelila pred kamerama sa suzama u očima.

"Moja baba je sve to primetila. Išla sam u Centar za socijalni rad, pitali su da li želim da ga tužim, ja nisam htela. On je mene čekao u srednjoj školi, dolazila je policija, čekao me je nekoliko puta i u autobusu. Nemam više nikakav kontakt sa njim", rekla je Sanja kroz suze i priznala da nije upoznala svog oca.

"I moju mamu su maltretirali dok je bila klinka, njena braća su to radila na isti način. Baba je rekla da je mama zato tako mlada otišla od kuće i zato me ostavila i otišla. Ujak je pokušao da me siluje. Moj dečko to zna, njemu sam jedino to rekla. Ja ne znam šta je to kada izgubiš nevinost."

Cela vila "Parova" ostala je u suzama posle Sanjine priče, a utehu joj je pružila i Sneža sa kojom se svađala. Sanji se javio i njen dečko Dalibor, za kog je rekla da ju je takođe maltretirao.

"Sa nekim stvarima sam bio upoznat, a sa nekim ne. Nešto verujem, a nešto bolje da ne verujem, jer su te stvari užasne. Nisam znao ko je u pitanju, ujak ili deda", rekao je Dalibor, a Sanja mu je poručila da ga mnogo voli.

Drugi su Sanju savetovali da ne bude sa dečkom koji je čeka napolju.

"Sanja je meni rekla da si joj ti uperio pištolj u glavu i rekao da ne sme da se bavi nekim stvarima kojima se bavila. On je izdržava i zato se plaši", rekla je Đina svoje mišljenje.

