SANJA PUKLA, PA IZNELA DETALJE O PROSTITUCIJI: Prestala je pre godinu dana, a tako je upoznala sadašnjeg DEČKA! Evo zbog čega je POČELA!

Sanja Mirkov priznala je da se bavila prostitucijom i šokirala gledaoce, ali i svoje cimere.

Ona je priznala da je prestala da se bavi najstarijim zanatom pre godinu dana, ali da je to morala da radi.

foto: Printscreen/Happy

"Nisam zavisila od nekoga, kada nađem nekoga, ta osoba mi pomaže i ne da mi time da se bavim, prestala sam pre godinu dana. Nisam to često radila, povremeno je bilo, radila sam to 5 godina, ali ne često", rekla je Sanja i dodala:

"Stefani me provocirala, a onda sam ja pukla. Neću da komentarišem da li se ona time bavila, sve će doći na videlo. Moj sadašnji partner me upoznao na tom poslu, pomaže mi, tu je za moje dete i to je to."

Ona kaže da je sve priznala u javnosti i da ništa nije sakrila.

Kurir.rs/K.Đ/Happy, Foto: Printscreen/Happy

