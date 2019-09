KOMPLIMENTI PRIJAJU, ALI OD TOGA NEMA NIŠTA! Slađa ga spustila nikad strašnije: Ja brinem o svom ugledu i obrazu I NE VERUJEM NIKOME!

Slađi Petrović veoma prijaju komplimenti, ali to što je Pavao istakao da je ona njegov tip žene, kako kaže - apsolutno ne znači da će se između njih išta dogoditi. Sve što je izrečeno njoj je veoma simpatično, ali ne misli da je u pitanju bilo šta ozbiljno, već samo zanimljiva rijaliti igra.

"Ovde ima toliko mladih devojaka. Meni je sve to simpatično, što on priča. Ja ne verujem nikome. Možda misli da će najlakše dobiti kadar preko mene, ali s obzirom koliko ja imam godina, ne može tu ništa da se desi. Rijaliti igra, zezanje, kompliment svakako prija ali ništa više", istakla je Slađa na tu temu pa napomenula da ona veoma vodi računa o sebi, svom u gledu i obrazu, baš kao što to čini i van rijalitija.

Inače, poučena iskustvima iz prethodne sezone, Slađa je odmah izdvojila takmičare koji joj se dopadaju, ali i one čiji joj profili nimalo ne leže.

"Ja vidim samo par ljudi sa kojima mogu da pričam i funkcionišem. Svi hoće da se pokažu i dokažu. Neki profili mi se ne dopadaju, neki padaju u mojim očima", iskrena je bila Slađa.

Za Sanju Mirkov, na primer, Slađa je rekla da je odmah pretpostavila čime se ona bavi, ali da ima zanimljivu priču koji treba da "gura" i da se savršeno uklapa u ovaj rijaliti.

"Meni je bilo jasno čime se ona bavi, to ne može da se sakrije, ja sam joj dala punu podršku jer je u lošoj situaciji. Treba da vrati samopouzdanje. Najbolje je za nju da ostane ovde, da bude prirodna i spontana, bilo mi je žao kad sam to čula, ona je dobra devojka nije zla", obrazložila je ona.

Od takmičara koji joj se sviđaju Slađa je izdvojila Alberta i rekla da se sa njim najbolje razume, a evo kakvo mišljenje ima o Golubovićevoj:

"Ona je dobar takmičar i želela sam da vidim kakva je u rijalitiju. Veoma je profesionalna i ostvarena, od nje može mnogo da se nauči", zaključila je Slađana.

foto: Happy screenshot

Kurir.rs, M.G/Happy/Foto: Happy screenshot

Kurir