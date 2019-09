MINA MOLILA VLADIMIRA DA SPAVA SA NJOM! A ovom odgovoru se nimalo nije nadala: Većeg blama NEMA!

Mina Vrbaški ne napušta stranu Vladimira Tomovića, zbog čega mnogi sumnjaju da temperamentna crnka glaji veoma posebna osećanja prema njemu, iako on tvrdi da su samo prijatelji. Međutim, kada su se našli zajedno u krevetu, Tomović je uspeo jednom izjavom da zaustavi sva šuškanja.

Naime, Mina je molila Vladimira da spava sa njom, ali ovakom odgovoru se nimalo nije nadala. Spopadala ga je, ljubila po rukama, ali on baš nije bio raspoložen za igru.

"Nasloni se na mene i to je to", šokirao je on, ali nije se tu zaustavljao: "Imaš čast da spavaš sa mnom i ja sa tobom", zgranuo ju je on toliko da joj se po izrazu lica videlo da joj nimalo nije bilo prijatno.

foto: Printscreen

Kurir.rs, M.G/Foto: Damir Dervišagić, Ana Paunković

