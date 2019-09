ZOLA STIGAO U ŠIMANOVCE PA PRIZNAO: Planirali smo bebu, ali NE TADA! Lazara Miljanina porodica NE PRIHVATA, ali on je REŠIO! UZBUĐENJE RASTE!

Lazar Čolić Zola pojavio se u Šimanovcima radi gostovanja u jednoj emisiji, a povod je naravno trudnoća Miljane Kulić.

"Još sam u šoku, nadam se da će se sve srediti. U tom tenutku kad se to dogodilo to nije bila njena žellja, a možda ni moja. Mi to jesmo planirali ranije, a to se sada eto i ostvarilo malo kasnije", rekao je Zola vidno zbunjen i uzbuđen i dalje novonastalom situacijom koja je sve zatekla, a bivši zadrugar je bio iskren.

"Iskreno, ona je i u prethodnom rijalitiju sumnjala umom rijalitiju i onda je sama aludirala na to sve što se desilo. Moramo da se borimo zajedno. Nemam volju da ubeđujem njenu majku, na sve njene komentare. A što se tiče naših porodica nema tu ko šta da se meša. Mi imamo 25 godina i ona 26, moja majka je uz mene, kaže da je srećna i zadovoljna, d apazim kako se ponašam, da pričam sa Miljanom", priznao je Lazar u emisiji "Premijera, vikend specijal".

Podsetimo, Miljana je u rijalitiju u prisustvu Marka Janjuševića Janjuša uradila test na trudnoću, i rezultat je bio pozitivan.

Majka takmičarke je posumnja da je Miljana lažirala test, međutim, produkcija ijalitija potvrdila je trudnoću učesnice.

