OTIŠLA JE DA MU VRATI STVARI, A DOŠLA TRUDNA! MARIJA KULIĆ NEĆE DA ČUJE ZA MILJANINU TRUDNOĆU: Zola je bacao Željkova kolica, a sada čovek hoće dete?! SRAMOTA!

Marija Kulić nije oduševljena ćerkinom drugom trudnoćom. Naime, ona nikada nije podržavala vezu Miljane i Lazara Čolića Zolu, a ovo je izgleda dotuklo.

- Malo sam se razočarala, po drugi put da prolazim kroz ovo. Apsolutno nemam snage da se borim ni sa njom, ni sa njenim životom. Od rođenja do sada ne znaš kroz šta sam sve prošla. Šta će njoj trudnoća to meni nije jasno. Nije bila u braku ni sa jednim ni sa drugim. Kukala je da je ne voli, a sad ima želju da rodi dete. Ja više nemam snage, rekla sam da ovo moje zlato treba da poraste, izmenjale se dadilje, Miljana ni mesec dana ukupno nije bila sa njim kako treba. Ja mislim da između Zole i nje nema ništa. Svaki dan mi se žalila, kukala mi šta je uradio, kako je ne voli i možda mi je ona napravila sliku o njemu. E, posle kad su izašli i kad mi je pričala da dete plače i da to ne može da sluša i da je bacio kolica Željkova? A sad čovek hoće dete, pa taman posla da se obruka pred celim svetom. Ovo nije trebalo da se desi, greota, ali još žalosnije bi bilo da se to dete rodi. Volela bih da ona bude srećna! Ne zanimaju me njena deca, moje dete je nesrećno... Mislim da ovo nije trebalo da se desi, otišla da vrati stvari, a došla je trudna. Ni jedan ni drugi nisu normalni. Zamisli ti njih dvoje sa Željkom i detetom bez mene? Znam kakvo mi je dete. Ovo nije za nju, psihički ne bi mogla da iznese. Šta da ti pričam kad sam ja sa njom bila u porođajnoj sali. Ponovo da me sve to čeka? To što kažu novi život, sve je to lepo, ali to nije za nju i kraj. Ima još pet nedelja da razmisli dobro šta će da uradi... Bila je blokirana svuda, zvao je pet dana pred rijaliti da joj vrati stvari i sad ga ona pita da on odluči da li će da rodi dete! Ja stojim iza toga, to je moje mišljenje. Ja sam spremna da uzmem Željka da je rasteretim, ali znam da od toga nema ništa - ispričala je Marija.

