JA NE ŽELIM NIKOGA DA VEZUJEM DETETOM! Miljana Kulić grcala u suzama, majci Mariji zvoni u glavi od MUKE, a evo šta kaže ZOLINA PORODICA: Detalji razgovora podigli SVE NA NOGE! (FOTO)

Miljana Kulić rasplakala se u dvorištu "Zadruge 3" dok je razgovarala sa majkom, kao i cimerima iz Bele kuće o novonastaloj situaciji. Druga trudnoća mnogo joj je teže pala od prve, a Marija nije krila da ni njoj nije lako.

"Ja znam svoje sposobnosti i znam da u životu mogu samo na sebe da se oslonim. Meni se sad vrzma u glavi da li me voli samo zbog deteta, da li me voli zbog mene. Kad sam saznala da sam trudna on se preokrenuo, voli me najviše na svetu... Ja ne želim nikoga da vezujem detetom. Niko nikog ne voli zbog deteta", ridala je Miljana.

"Nijedan muškarac ne radi to ženi koju ne voli", nadovezao se Bane Čolak.

"Rekao mi je da me voli najviše na svetu, da ćemo da živimo u Banja Luci, da ćemo da počnemo da radimo, da me njegova majka pozdravila, da se ne svađam sa tobom (majkom)... Da će da gleda kao da ima dvoje dece i Željko i ovo... Da se zove Ljubica, po njegovoj baki, a ja sam htela da se zove Milica", ispričala je Miljana.

"Što te blokirao na svim mrežama?" zapucala je Marija, narodski rečeno, pravo u čelo.

"Zato što sam ga zvala sa 50 brojeva. Zato što je bio pod stresom. Rekao mi je da mu nije pala na pamet ni Maja ni niko, kaže da hoće da se suoči sa svima, da preuzme stvar u svoje ruke. Rekao mi je da više nema dadilje, nego da ćemo da se zajedno brinemo o deci. Rekao je da me stvarno voli, oči su mi bile pune suza. Janjuš će da bude venčani kum, a menadžer njegov će da bude kum detetu. Mirko ne može da mi bude kum iz jednog razloga, zato što sam Janjušu obećala. Mirko, ti ćeš da imaš isto odgovornost prema detetu, moraćeš da mi pomažeš malo", obratila se ona i Gavriću koji je sedeo sa njima, vidno potresen kao i ostatak "Zadruge 3".

Marija je, takođe, nagovarala ćerku da pozove oca Sinišu i javi mu lično šta se dešava, ali razgovor je tada postao samo još teži.

"Bilo bi me sramota da mu javim, on kad bi došao ovde ja bih pobegla. Ne mogu da ga zovem, sramota me je", iskrena je bila Miljana.

"Pozovi oca. Zašto te je sramota ako to nije ništa strašno? Da ti prenese kako su ti sestre ponosne na trudnoću", govorila joj je majka.

"Ti ga zovi, ja ću da budem tamo", brzo je rekla Miljana.

"Neću ja da zovem, nisam ja trudna. Pitaj ga kako je, šta radi", nagovarala ju je ona dalje.

"Ja sad ne bi ni tebe zvala da nisi ovde u rijalitiju. Ti kad bi se ovde radovala i on bi se radovao. On prihvati sve što ti kažeš", gurala je svoju priču očajna Miljana.

Za to vreme, kako se navodi, Zolina majka Bosa potvrdila je da ih je podržala. Međutim, kako ona i dalje ne daje izjave za medije, očuh je objasnio da se oboje i te kako raduju prinovi.

"Podržava ih ona, podržavamo ih. Mi nismo iz te priče da dajemo izjave, ali je normalno da podržava svoje dete i Miljanu, srećna je kao i svaki roditelj, raduje se, to je normalno, Bože moj. Normalno je da ih podržavamo, šta ćemo drugo", rekao je Pinku Zolin očuh.

