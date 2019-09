ZOLA ZNA KAKO JE BITI DETE BEZ OCA, PA REŠIO DA SE ŽENI: Vraćam se u Zadrugu da ZARADIM NOVAC za nas 4! Kod Miljane mu SMETA samo JEDNA stvar, ali REŠIĆE I TO KAD UĐE!

Lazar Čolić Zola postaće otac ukoliko Miljana Kulić odluči da zadrži njegovo dete. Prošlogodišnji učesnik rijalitija otkrio je da će ući ponovo i Imaginarijum kako bi zaradio novac za buduću porodicu.

- Sad kad uđem u rijaliti ulazim za svoj honorar da nešto obezbedim sebi, njoj i deci. Ulazim za nas četvoro. Ako očinstvo ne može da me promeni, onda ne može ništa. Planiram da promenim sve svoje loše navike, mada i ne mislim da su preterano loše. Planiram da imam stalan posao, a što se tiče kockanja i drogiranja, tu nemam šta da menjam, jer ja to ne radim. Sa Miljanom sam kockao zajedno kada smo izašli iz “Zadruge 2”, to je istina, ali ja nisam kockar - rekao je Zola.

foto: Printscreen

- Došli smo do tog zaključka oboje, ali videćemo šta će biti. Marija mnogo utiče na nju. Ja kad budem ušao neću uticati mnogo na njenu odluku. Ja sam joj rekao šta ja želim, ali ako ona jedan odsto misli da to nije pametno ja je neću osporavati. Ipak, to bio veliki gubitak i greh. To je nešto što niko ne može da opravda. Svaki čovek treba da bude srećan kada mu se tako nešto desi, a ne da razmišlja o abortusu. Smeta mi što dopušta da joj svako puni glavu, što ne sluša mene i neke naše dogovore. Nadam se da će tome doći kraj kada ja uđem u “Zadrugu” - bio je siguran Lazar.

Marija Kulić je više puta istakla da ne smatra da Miljana treba da ima dete sa Zolom, jer, kako kaže, on ne bi bio dobar otac njihovom detetu.

- Ne znam na osnovu čega to misli. Ja sam odrastao bez oca, ako neko zna kako je to, to znam ja najbolje i ne bih to poželeo nikome, a kamoli svom detetu. Biću dobar otac. Apsolutna laž je da ja nju koristim za novac kao što Marija priča, ali Miljana dopušta da joj se napuni glava od te iste osobe. To je čista glupost, svašta se dešavalo, neke stvari i nisu izašle u javnost koje bi to demantovale. To je totalna glupost. Vrlo dobro znamo kroz šta smo prošli - branio se Zola, iako je Miljana sama pričala kako mu je više puta davala novac.

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs, MV, Blic / Foto: Printscreen Instagram

Kurir