MUŠTERIJE SU JOJ BILI JAKO FINI, OŽENJENI I NORMALNI LJUDI: Sanja im je bukvalno sve s*ksualne fantazije ispunjavala, radila je BEZ MARKOA i OBOŽAVALI SU JE!

- Sanja je posle razvoda počela da se bavi prostitucijom. Sve je počelo na nagovor drugarice koja ju je uvela u taj svet. Rekla joj je da je to lak način da zaradi dobru lovu, a s obzirom na to da Sanja nije imala ni dinara, brzo je pristala da radi. Često nije imala ni za račune. Dete joj je, u to vreme, živelo kod supruga, a trebalo je da plaća i alimentaciju - kaže naš izvor. U početku je zarađivala 100 evra na sat i radila je sa drugaricom, međutim ubrzo se osamostalila. Imala je stalne klijente, a mesečno je zarađivala i do 5.000 evra.

- Sanjini klijenti su bili uglavnom dobri, oženjeni, diskretni i normalni ljudi. Bilo je tu raznih muškaraca. Neki su veoma poznati u Srbiji, pa ne mogu da navodim njihva imena. Na njenom spisku našlo se nekoliko političara, jedan poznati fudbaler koji je veoma popularan kod nas. Bilo je tu i par pevača i biznismena. Obožavali su Sanju, jer su se njom lako dogovarali oko svega i bukvalno im je sve seksualne fantazije ispunjavala. Sanja nikada nije imala makroa, sama je radila. Uglavnom je išlo sve po preporuci, preko drugarica ili devojaka koje su se takođe bavile istim zanatom. Sve je bilo diskretno, zbog čega je Sanja imala stalne klijente - preneo je izvor.

