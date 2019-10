ZORAN MARJANOVIĆ ULAZI U PAROVE?! Sudi mu se da je ubio suprugu Jelenu, a 2 dana posle početka suđenja ponuđena mu cifra za MESEC DANA od koje se pada u nesvest! NUDE MU I TAJNU SOBU ZA ADVOKATA!

Zoran Marjanović, protiv koga je treći put podignuta optužnica zbog ubistva supruge Jelene Marjanović, već nedeljama razmatra ulazak u "Parovi", budući da mu je ponuđeno 50.000 evra za samo mesec dana koje bi po ugovoru proveo u vili.

Kako izvor blizak kompozitoru navodi, Marjanoviću je rijaliti ponuda stigla nekoliko dana nakon što je održano pripremno ročište zbog ubistva Jelene Marjanović, na kojem se izjasnio da nije kriv.

"Zoran je ličnost koja pune tri godine privlači najveću pažnju javnosti. Ubistvo njegove supruge Jelene i dalje intrigira region, pa ne čudi što je sada, kada mu je konačno počelo sudenje, dobio velikodušnu ponudu za ulazak u rijaliti. Produkcija Hepija ponudila mu je 50.000 evra za samo 30 dana, koliko bi morao da bude u "Parovima", priča izvor i ističe da bi Zoran u slučaju da u rijalitiju ostane duže za još veću sumu imao mogućnost izlaska iz rijalitija kada god je neophodno da se pojavi na sudu.

foto: Zorana Jevtić

"Zoran je kao jedan od glavnih razloga da ne prihvati ponudu naveo obaveze prema sudu i svojim advokatima. Produkcija mu je obećala poseban prostor u kom će, kada god poželi, moći da se nalazi s advokatima, a koji neće biti pokriven kamerama. Takođe su objasnili da će, ako bude u rijalitiju, moći da izađe kada god mu je zakazano suđenje", objašnjava izvor i tvrdi da se Marjanović plaši da uđe iako mu je novac preko potreban.

foto: Privatna Arhiva

"On je u prvi mah odbio ponudu uz objašnjenje da ne želi pritisak u toku sudenja za ubistvo, ali je shvatio da je 50.000 evra za samo 30 dana u rijalitiju zaista velika suma. Njemu je, budući da slabo zarađuje i da mu je glavni fokus suđenje za ubistvo. I dok se s jedne strane plaši da bi ga narod ponovo osudio, s druge je jasno da je njegov život već tri godine jedna vrsta rijalitija i da više ništa ne može da izgubi", kaže izvor i otkriva da će odluku o ulasku u "Parove" Zoran doneti krajem nedelje.

"Ponuda koju je dobio uznemirila je Zorana do te mere da svaki dan razmišlja šta da uradi i kako. I sam je rekao da mu to nikako nije trebalo sada dok traje suđenje, ali novac je novac. Svaki dan menja odluku. Jedan dan zahvali produkciji ponudi i na odbije, drugi dan kaže da razmišlja i da nije siguran i tako ukrug. Njegov konačan odgovor će se znati krajem nedelje, ali nema sumnje da će, ukoliko prihvati ponudu, to napraviti haos u javnosti", zaključuje izvor.

Marjanović se nije oglašavao kako bi potvrdio da li ulazi u rijaliti.

foto: Zorana Jevtić

Kurir.rs/Vip/Foto Printscreen

Kurir