TUKAO SE, SKIDAO GO, ZAVEO POLA ZADRUGARKI! Sad rođeni brat Vladimira Tomovića otkriva TAJNI PLAN ĐETIĆA: Spremio je taktiku i za Staniju i neće joj se svideti!

Od kada je ušao u "Zadrugu 3", Vladimir izaziva pažnju javnosti zbog svog komplikovanog odnosa sa mnogim devojkama u kući.

Ipak u poslednje vreme sve je više intiman sa Minom Vrbaški, koja ne krije da je zaljubljena u njega. Vladimirov brat, međutim, tvrdi da to što je on blizak sa Minom ne znači da mu je ona devojka.

"Ne vidim da su oni zajedno, pa samim tim ne mora da znači da mi je Mina snajka. To što je on tamo sa nekom devojkom, ne mora da bude da je zaljubljen i da će da se oženi njom", rekao je Vladan, i dodaje da se Vladimir samo poigrava s devojkama na imanju u Šimanovcima.

"Ja ne gledam te njegove poteze kao javnost. Mislim da se on samo igra sa njima u "Zadruzi" i da ne može tamo da se zaljubi. Neću da tvrdim da je to skroz nemoguće, možda se desi da mu se na kraju stvarno neko dopadne. Ali znajući njega, mislim da je u pitanju samo igra", objasnio je.

Kako tvrdi Tomovićev brat, njegov jedini cilj u "Zadruzi 3" jeste da se pokaže u drugačijem svetlu u odnosu na prethodni rijaliti kada je diskvalifikovan zbog fizičkog napada na Aleksandru Subotić.

"On je ušao spreman i nema taktiku. Želi da se ljudi vide da nije agresivac. Za njega je sve šala i zezanje i to je njegova poenta u ovoj "Zadruzi". Tako da, što se tiče samog rijalitija, tu nema taktika, ali sa devojkama sigurno da ima. Zato se tako i ponaša i šali sa Minom i Mionom".

Vladan takođe tvrdi da je Tomović spreman na pritisak "Zadruge", ali ne i na uvrede.

"On je psihički vrlo spreman za sve što nosi zatvoren prostor i rijaliti kao takav i sigurno da može da izdrži do kraja. Zavisi samo kako se drugi budu postavljali. Ako budu udarali nisko, na porodicu i slično, onda će i Vladimir reagovati", objašnjava njegov brat.

U prethodnoj "Zadruzi" Vladimir je imao strastvenu vezu sa Stanijom Dobrojević koju su okončali nakon njenog izlaska iz rijalitija, a sam rastanak obeležile su javne svađe.



"Stanija i on nisu ni u kakvim odnosima, on je stavio tačku na tu priču. Niti su se čuli, niti ima potrebe za tim. Ukoliko se desi da ona uđe u "Zadrugu 3", Vladimir će biti ogledalo - kako se ona bude ophodila prema njemu, tako će i on prema njoj. Ako bude odlučila da normalno razgovara s njim, on će takođe, ako bude bez ikakvog kontakta, i on se njoj neće obraćati", objašnjava Vladan Tomović.

