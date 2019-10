TRANSVESTIT IZ ŠAPCA OTIŠAO JE NA TAJNI SASTANAK SA MUŠKARCEM, A OVAJ KADA GA JE SKINUO PAO MU JE MRAK NA OČI: Evo šta se dešavalo u sobi i kako je Kiki jedva izvukao ŽIVU GLAVU!

Kristijan Kiki Nikolić je muškarac iz Šapca koji se široj javnosti predstavio u rijalitiju "Parovi". Ipak, Kiki se šminka i želi da bude žensko, pa je zbog toga imao neprijatnih situacija napolju.

Naime, izvor koji dobro poznaje učesnika plasirao je informaciju da je transvestit koji insistira da ga oslovljavaju kao ženu bio žrtva nasilja.

- Svi u Šapcu znaju za Kikija i da on nije prava žena. Niko mu ne zamera. Ima onih koji ga popreko gledaju, ali sve ređe se i to dešava. On je uvek bio transparentan i isticao je da je muškarac, ali da se oseća kao žena, te da nosi ženske krpice i šminka se jer mu se to dopada. Naravno, bilo je onih koji nisu bili upućeni u to da se iza duge, crne kose, našminkanog lica i napadne garderobe krije Kristijan - rekao je izvor.

- Kiki se maksimalno doterao, kao nikada do tada. Palo je čak i feniranje i specijalna šminka za dejt. Iako je muškarac sa aplikacije samo želeo seks, za Kikija je to bio ljubavni sastanak. Došao je do njegovog stana i pozvonio, a on je već pripit čekao na vratima. "Opa, velika dama, baš onakva kakve ja volim da kr*šem. Sad ćeš da budeš moja seksi bucka", rekao je muškarac i odmah se bacio na akciju. Kiki je pokušavao da ga uspori, ali nije išlo. Prvo su se ljubili, a kada je napaljeni momak počeo da hvata Kikija za grudi, shvatio je da nešto ne valja. Onda ga je svukao i tada je video da ima posla sa muškarcem. Čovek je pobesneo i počeo da ga hvata za vrat, da ga šamara i udara pesnicama. Čupao ga je za kosu i šutirao u stomak. Vikao je: "Mamu ti.... bolesnu, ubiću te na licu mesta. P*derčino, mene si hteo da z*jebeš? Ima da ti presudim sada". Kiki je pokušao da pobegne, ali kada nije imao više izbora, udario je nasilnika i u vidu magle nestao iz njegovog stana. On otada ima ogroman strah da se viđa sa muškarcima, a razlog ulaska u "Parove" je i taj da cela Srbija vidi da je on transvestit - zaključio je izvor.

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs, MV, Rijaliti / Foto: Printscreen Happy

Kurir