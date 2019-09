Uroš Anđelić, unuk Ere Ojdanića, rešio je da napravi šou i terao Kiki Nikolić da ga poljubi.

S obzirom na to da ona nije želela njega da poljubi, to je učinio on, dok se ona sve vreme pokrivala rukama.

Kasnije je Uroš izjavio da je sve bila šala, a Kiki je bila povređena zbog njegovog ponašanja.

"Ja sam spremna da pravim šou, ali sam povređena od strane Uroša", rekla je Kiki.

foto: Printscreen/Happy

