NJEGA NIJE NAPRAVIO OTAC, NJEGA JE NAPRAVIO DEDA! Komšija iz Jahovca šokirao tajnom Miloša Bojanića: Deda mu je živeo sa mamom, pa je zbog SRAMOTE sina oženio njom! A evo šta pevača najviše BOLI

Miloš Bojanić našao se na meti ogovaranja meštana njegovog rodnog Johovca pored Bijeljine, a priča koja kruži selom da je Milošev pravi otac, zapravo njegov deda glavna je tema njegovih nekadašnjih sugrađana.

Starosedeoci malog mesta u Republici Srpskoj, iz kog je Bojanić potekao i gde je sagradio velelepno zdanje kada je postao poznat i zaradio velike pare, tvrde da je Miloševa majka pre udaje za njegovog zvaničnog oca živela sa njegovim dedom i da se iz njihove veze navodno rodio popularni pevač.

"Miloša nije napravio rođeni otac, njega je napravio deda! Deda mu je živeo sa mamom i on ga je napravio, pa se zbog sramote sina oženio njom", tvrdi Živojin Žoja Jovanović, meštanin sela Jahovac, i dodaje da su to znali i Miloševi drugovi iz školske klupe, te da je zbog toga u detinjstvu često bio predmet sprdnje vršnjaka.

"Ovu priču znaju i Miloševi drugari iz mladosti. Oni su ga još u školi zadirkivali za to. Bojanić je bio šokiran čime se njegovi susedi bave posle toliko godina, ali ga nije iznenadilo što ni nakon nekoliko decenija uspešne karijere ljudi ne prestaju da mu pakoste i pokušavaju da mu na ruše ugled. On se svojevremeno branio da su sve to izmišljotine.

"Znate kako, ja sam u svom selu jedini uspeo. U zlatno doba sam na svaka dva, tri meseca novim automobilom dolazio, gradio kuću, širio imanje. Ljudi su to gledali i ti pojedinci koji pričaju budalaštine su očito nesrećni u svojim životima, pa se time bave. Sad su našli posle toliko godina da pričaju dve generacije pre mene. Ne treba kopati po grobovima, nema smisla, nije ljudski. Moj otac je umro, deda mi je pokojni i sad neko poteže neke priče koje mišljotine", rekao je pevač.

Kako izvor blizak Milošu navoedi, po estradnim krugovima se dugo pričalo o tome, ali Milošu tu priču niko nije smeo ni da pomene.

"O tome se pričalo odavno u estradnim krugovima, ali niko od kolega nije želeo da mu se zamera jer je to za njega osetljiva tema. On je preke naravi i brzo ulazi u konflikte, pogotovo je nezgodan kada su porodične stvari u pitanju, tako da je sve ostalo na glasinama", rekao je izvor.

Mnoge kolege sa estrade, međutim, nisu želele da komentariše Miloševu porodičnu situaciju. Ipak, Maja Nikolić odvažila se da kaže mišljenje o celoj situaciji.

"U šoku sam, nisam bliska sa Milošem, ne znam zašto on to krije, zašto ga je sramota. Pa šta ako mu je deda otac, što se on stidi njega? Verovatno zato što je star čovek bio", reklaje Maja Nikolić.



