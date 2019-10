OTAC JE MAJKU OSTAVIO U 8. MESECU TRUDNOĆE I OTIŠAO SA DEVOJKOM OD 20 GODINA: Marija Kulić ispričala NAJTUŽNIJE porodične detalje, liju joj SUZE!

Marija Kulić progovorila je o svom privatnom životu, a detalje iz njene prošlosti niko nije znao.

Miljanina majka priznala je u kakvim je odnosima bila sa svojim ocem.

"Siniša je rekao mojoj majci Spomenki da bi voleo da se uzmemo, a ona mu je onda rekla: ''Koga? Ona ništa nema, kako da je vodiš? Pritom, moja majka je pripremila dar, ali njemu priča da ja nemam ništa, ni materijalno da ne očekuje, ni ništa. Moj otac je bio čovek koji je iz dna duše imao averziju prema ženama, on je kasno mene dobio. On je mislio da su sve žene k*rve, i molio je Boga da ne dobije ćerku. On je bio svetski čovek, živeo svugde po svetu, sve, samo žena i deca u drugom planu i onda je rekao da ga ne zanima da li je dobio dete ili nije", pričala je Marija kroz suze:

"Međutim, moja majka mene krene da vodi kolima i moj otac mene nije ni pogledao. Kad smo došli kući, on je otkrio kolica, pogledao me i video da sam lepa i poljubio me. Ali alkoholičar kao alkoholičar, uvek je tražio knjižicu, kad vidim njegove cipele ispred vrata, ja prvo ljubim cipele, a ne oca, jer sam željna oca. I ja ulazim i on meni traži knjižicu i tek kad vidi da su sve petice, onda me poljubi. Onda mi da pare da mu kupim piće, a misliš li da je meni nekad nešto rekao da kupim? Ništa, a ja trčim da ga iznenadim! Kad je poginuo, ja sam počela da plačem i majka me je pitala zbog koga plačem. Ja sam zaboravljala da njemu zapalim sveću. I šta me je najviše pogodilo? Kad je majka bila trudna u osmom mesecu sa mnom, moj otac ostavlja moju majku i sedne pored devojčice koja ima 20 godina. Kad je meni majka to ispričala, čini mi se da ja sada kada bi se razvela, muški svet ne bi postojao za mene."

