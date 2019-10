MRZI ME ZATO ŠTO NISAM DOZVOLILA DA BUDE K*RVA! SA 12 GODINA JE HTELA DA SPAVA SA MUŠKARCIMA: Žena kod koje je živela MILICA KEMEZ iznela pravu ISTINU o zadrugarki!

Milica Kemez ispričala je kako je prošla kroz pravi pakao kada je živela kod staratelja, a sada se oglasila žena kod koje je zadrugarka godinama živela.

Rijaliti učesnica govorila je kako je 11 godina zlostavljana i fizički i psihički, a evo šta o tome kaže Vesna.

foto: Printscreen

"Prvo je slagala da je bila 11 godina kod mene, tačno je bila 9 godina i 10 meseci. Za sve te godine proveravao me je i centar iz Bele Crkve i centar iz Novog Sada, i to su nenajavljeni dolazili. Je l' pitao neko mene kako mi je bilo kad sam je hranila, vodila na Kopaonik, u Vrnjačku banju i na more? Je l' me osuđivao neko tada? Moja kuća je propala, a da vidite od drugih hranitelja kakve su kuće", počela je priču Vesna.

"Ona i njena sestra su puštale muškarce u kuću kroz prozor i bežale od kuće, pa su krale... Nju je neko lepo naučio sve, misli da će ako ispriča neku tužnu priču da pobedi, ali neće. Ona možda može i da zezne narod, ali onaj gore sve vidi. Kupala se kišnicom, kaže? Dva kupatila je imala. A to što je vređala dete koje sad čuvam, da je retardirano... On jeste bolestan, ali ne krade kao one što su krale. Milica je sa sestrom krala iz moje kuće, od mene lično, pare i sve ostalo što su stigle. Ispričala da je nisam pustila na maturu, zašto nije rekla zbog čega?! Otišla je sa drugaricom da se slika, pa je sela na motor bez kacige da je vozi drugarica koja nema dozvolu. Ne daj Bože da je pala, ostala u kolicima. E, zato sam je kaznila. Što nije ispričala šta je radila kod žene koja ju je čuvala u Vršcu? Kako se skidala, pa je pustila plin, pa samo što se nisu pogušili. Ispričala tužnu priču, pa posle dva dana odmah s*ks. Pitajte je samo da li je išla na more, a ja za sve to imam dokaze - i slike i kasetice", priča Vesna.

foto: Printscreen

Vesna je u jednom trenutku zaplakala, iako je rekla da zbog Milice i njene sestre neće pustiti suzu. Ova žena, koja je godinama radila na benzinskoj pumpi, sada je u penziji.

"Mrzi me toliko zato što joj nisam dozvolila da bude k*rva. Što joj nisam dozvoljavala da u 11 ode u grad, a da se vraća u 4 ujutru. Njena mama je umrla dok je ona bila kod mene, a ja to nisam htela da joj kažem da me ne zamrzi. Njena majka je samo čepila noge i pravila decu, a ona će da bude ista kao majka. Ja bih njoj samo poželela da nađe još jednog ili dva Filipa, pa da narod vidi kakva je ona", rekla je žena.

"Da vam ispričam nešto, ja na poslu žena me zove, a u kući dva muškarca. Pa, ako je ona htela da je neko siluje, neću da dozvoli da njega neko maltretira (usvojenog sina, prim. aut.). Odmah sam doletela sa posla da vidim šta se to radi u mojoj kući. Ona je sa 12 godina htela da spava sa muškarcima, ali ja to nisam dozvolila. Žali se da nije imala dobar život, a dva puta su išle na more, pa Kopaonik pa dva puta Vrnjačka banja, pa ekskurzije sa školom... A to što vređa dete koje je sad kod mene da je retardiran... ona je retardirana zato što misli da je neko i nešto. Ja sam njih u butiku oblačila. Normalna devojka zna da štrika, da veze, da radi goblene, da gleda kuću, da završi školu i bude normalna. Ja njoj nisam dozvolila da dok je bila kod mene ima s*ksualni odnos, ja prva nemam muža i ovde 20 godina nijedan muškarac nije ušao, da me neko ne bi blatio. A, samo mi je žao što nisam izvadila lekarski pregled, pa onda da vidimo ko je tukao. Jednom jeste dobila batine, kada je pet puta išla u prodavnicu da uzimaju stvari i zapisuju se na moje ime. Pazarile su, pa su kradom jele na putu do kuće sve što kupe, a ovom detetu daju samo žvaku da ih ne bi izdao. Pa, svako jutro pre nego što odem na posao svratim do pekare, platim da im neko odnese vruće pecivo na vrata kad se probude", priča Vesna.

foto: Printscreen

"Pa sam je viđala po gradu kao kamenjarka, u miniću i štiklama da šeta sa starijim čovekom. Da je ostala kod mene, ne bi imala veštačke zube i grudi, ne bi bila animir dama. Morala bi da bude normalna, ne bih dozvolila da ide sa oženjenim muškarcima već da nađe nekog normalnog, a ne da se provlači iz kreveta u krevet. Stvarno mi je žao sad što nisam bila đubre pa da je pustim i da vidim gde bi dogurala. Kod mene ne bi smela da pije, nema pića, treba da se rode zdrava deca. Ja sam čak htela da prodam neku zemlju koju imam, da pošaljem njenu sestru na studije, a Milicu sam mislila da pošaljem u Beograd, da platim da završi nešto i da bude svoj čovek. Eto, ja budala razmišljala, a za koga sam razmišljala?", vidno povređena rekla je Vesna.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ/Telegraf, Foto: Sonja Spasić

