JEZIVA ISPOVEST ROĐENE SESTRE MILICE KEMEZ! Milicu i mene je hraniteljka DAVILA KAIŠEM, gađala nas je čim stigne, izbacivala, spavali smo sa ŽIVOTINJAMA!

Zadrugarka Milica Kemez pred čitavom nacijom ispričala je tešku životnu priču o odrastanju u hraniteljskim porodicama i onome kroz šta je prošla u domovima gde je trebalo da bude zbrinuta, a njena sestra Mirela Kemez potvrdila je Miličinu priču.

Nakon što je Mirela javno progovorila o zlostavljanju kroz koje su sestre Kemez prošle, njihova hraniteljka iz Bele Crkve osporila je njihovu priču. Naime, izvesna gospođa Vesna, koju je popularna zadrugarka optužila da je nju i njenu sestru 11 godina zlostavljala na svaki mogući način, fizički i psihički, demantovala je Miličinu priču i otkrila da je njena kuća propala zbog sestara Kemez.

Hraniteljka je optužila Milicu i Mirelu za lopovluk i promiskuitet, ističući da se nisu libile da u njenu kuću dovode nepoznate muškarce i da kradu novac od nje.

"Prvo je slagala da je bila 11 godina kod mene, a bila je tačno devet godina i 10 meseci. Za sve te godine proveravao me je i centar iz Bele Crkve i centar iz Novog Sada. Je l' pitao neko mene kako mi je bilo kada sam je hranila, vodila na Kopaonik, u Vrnjačku Banju, na more? Da li me je neko tada osuđivao", rekla je Vesna.

"Ona i njena sestra su puštale muškarce u kuću kroz prozor i bežale od kuće, pa su krale... Nju je neko lepo naučio sve, misli da će, ako ispriča neku tužnu priču, da pobedi, ali neće. Kupala se kišnicom, kaže? Dva kupatila je imala. Što nije ispričala kako se ponašala kod žene koja ju je čuvala u Vršcu? Skidala se gola, pa je pustila plin, zamalo svi da poginu. Mrzi me toliko zato što joj ja nisam dala da bude kurva.

"Njena majka je samo čepila noge i pravila decu, a ona će da bude ista kao majka. Ja joj nisam dozvolila dok je bila kod mene da ima seksualni odnos. Ja prva nemam muža i ovde 20 godina nijedan muškarac nije ušao", rekla je ona.

Nova verzija priče o životu sestara Kemez navela je Miličinu

sestru da ništa ne prećuti o zlostavljanju koje su preživele. Mirela je iznela detalje monstruoznog postupanja hraniteljke Vesne. Mirela ističe da su Milica i ona brutalno kažnjavane tako što su davljene kaišem, a da su često noći provodile pod otvorenim nebom sa psima jer su bile izbacivane iz kuće.

"Veoma sam potresena njenom izjavom, kakve je sve laži ispričala. U šoku sam kako može da izgovori toliko gluposti, da toliko zla želi jednom detetu. Te laži da je Milica dovodila muškarce u kuću, da ju je zbog toga kažnjavala. Kako može dete od 11 godina da dovodi muškarce u kuću? Ona nama prebacuje neka mora, banje. Mi smo dva puta išle na more, i to jednom preko Crvenog krsta, drugi put preko škole. Neverovatno je da je ona takva, da nas mrzi, a prošlo je više od deset godina. Mi smo je gledale kao majku. Ja nju nisam videla ni čula deset godina i taj način na koji prič... Vraćaju mi se slike, batine, brutalne batine i svakodnevne. Tukla nas je i davila kaišem, gadala nas je raznim predmetima. To sve može da se proveri u socijalnoj službi. Kaže da nas je tukla samo jednom jer smo mi nešto krale. Kako možemo u toj svojoj kući, od žene koju smo gledali kao majku, da krademo? Možda smo uzimali neke slatkiše, ali to su dečja posla. Žena psihički nije normalna. Mi nismo imali ni mašinu za veš, prali smo na ruke. Izbacivala nas je iz kuće. Spavale smo u dvorištu, sa životinjama, sa psima, pakao smo doživele", zaključila je Mirela.

