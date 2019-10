SVI SU GA OSUDILI, SAMO DEDA BRANI NEVALJALOG UNUKA! Era Ojdanić OTKRIVA kako je savetovao Uroša pre ulaska u rijaliti: Smeš da radiš SVE, ali JEDNU STVAR NIKAKO NEMOJ!

Era Ojdanić je ponosan na svog unuka, iako ga je cela Srbija osudila. Naime, pošto je Uroš Ađelić prišao prostitutki u toku živog programa na srećnoj televiziji, gledaoci su imali prilike da vide kako ga takmičarka zadovoljava, a ovo je šokiralo ceo region. Kako sam sramni potez, tako i njegovo emitovanje na televiziji.

- To je sve dedina škola, iver neće daleko od klade. Sve je to za ljude. Normalno zavisi kako ko gleda na to, ali treba se igrati. Bolje se tako igrati, nego primeniti neko nasilje. Sve je to okej, nemam zamerke - izjavio je Era.

A pevač je poručio gledaocima da ne gledaju ako im se ono što vide ne dopada.

- Uostalom, kome se ne sviđa, neka promeni kanal -

