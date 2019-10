PRETIO JE DA ĆE SE UBITI! ON JE BOLESNIK! Miljana saznala da je Bojan Tomović priznao da je otac njenog deteta, pa progovorila o s*ksu s njim!

Miljana Kulić je saznala da je crnogorski pevač Bojan Tomović da je on otac njenog deteta. I dok je Miljana sigurna da je to Lazar Čolić Zola, javio se i nekada popularni pevač Bojan Tomović koji je izneo tvrdnje da je on otac njenog deteta.

- Milane, odmah da ti odgovorim. Moja greška je što sam ušla u bilo kakav odnos s njim. Neko je već pisao da on obožava mamu i mene. Ja sam ga pozvala 27. jula pošto mnogo lepo peva, Marko Đedović zna, ja sam mu rekla da ne znam šta da radim sa njim. On mi je rekao da ukoliko se ne budem javila, da će on da se ubije. On nikada nije prespavao kod mene, dva puta je bio u Nišu, ali je bio u hotelu. Bili su tu Tijana, Željko i tata. On je pričao kako će uskoro kod njegovog taje, sad citiram njegove reči. On je meni pričao i lagao da će ući u Zadrugu, kako mi je napisao neku pesmu. Uvek mi je govorio da ga spominjem u emisijama, ali ja to nisam uradila - tvrdila je Miljana.

- Meni je ovo poniženje! Željka ne videla ujutru, ako sam bilo šta imala sa tim čovekom! Neka mi se desi sve najgore u životu! Ja sam se sprdala sa njim! On je zvao novinare i govorio da mu se Marija sviđa! On je bolesnik! Mi smo se čuli non-stop, na video pozivima, on mene zove 300 puta, isto tako i ja njega. One večeri kad mi je napisao da će se ubiti za pola sata, ja sam njega automatski zvala 100 puta, jer nisam nikoga htela da nosim na duši. Kada je došao u Niš, išli smo na kej u kafić, kod mog kuma, sedeli smo i popeli smo kafu, pričali smo o duetu. On je pisao mojim sestrama, da je on jedini koji može da me odvoji od Zole, najgore mi je pričao o Zoli. Bilo mi je žao njega, gubila sam vreme sa njim, ja nigde nisam izlazila, nisam imala ni želju, ni volju, a on je suicidan - govorila je Miljana.

