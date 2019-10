UMIREM, UMIREM, NIJE MI DOBRO! ŠTA SI MI OVO URADILA?! Vrela Banjalučanka voli GRUB s*ks sa čičama, a kad je naskočila na njega, zdrmala ga ČUKA! Završio na reanimaciji!

Mirjana Praizović, učesnica rijalitija "Parovi", poznata je kao vatrena ženska koja bira dosta starije partnere od sebe jer se nad njima oseća superiorno i moćno, a oni joj bukvalno piju iz ruke i slušaju sve njene zahteve.

Često je svoje momke tretirala i kao seksualne robove, a jedna takva igra pre nekoliko godina umalo nije jednog od njih koštala glave.

"Miraje seksualna gospodarica i ona svoje ljubavnike dovodi do ludila. Davno je prevazišla vršjake, a kamoli one mlađe od sebe, jer je shvatila da su njena ciljna grupa matorci. Što starije, to bolje. Imala je jednog takvog, koji je imao preko 50, skoro 60 godina. Drhtao je kad je vidi, tresao se kao prut. Ona je od njega pravila malo dete. Videla je koliko je slab na nju i rešila je da iskoristi sve svoje moći i baci ga pod noge. Njemu je, mučeniku, bilo dovoljno samo da je mazi i daje ljubi.

"Izvesno vreme su se samo mazili i pipkali, a onda je Mirjana poludela i rekla mu da hoće žestok seks. Ili daje zadovolji ili može da zaboravi na nju", rekao je izvor blizak.

"Mukica, nije znao šta da radi i kako protiv prirode i godina. Negde je saznao da bi mu vijagra pomogla, pa je nabavio tablete, uprkos lošem zdravlju. Jedne večeri počeli su da se igraju i on je popio tabletu za potenciju, a da Miru nije upozorio na to. Kako nije znala šta je uzeo, započela je žestoku igru, takvu kakvu ne bi izdržao ni neki mladić, a da mu srce ne zalupa i dobije aritmiju. Kad su započeli konkretnu radnju, starac je počeo da jauče i da se hvata za grudi. Umirem, umirem, nije mi dobro. Grudi mi se cepaju. Šta si mi ovo uradila", uspeo je da izusti, a onda je pao u nesvest. Mira ga je udarala, polivala vodom, ali nije reagovao. Hitna pomoć ga je odvezla, uradili su reanimaciju i uspeli da ga vrate u život. Ustanovili su da je uzimao vijagru, te su mu izričito zabranili seksualne aktivnosti. Kada je čula da ga nije ubila, Miraje je od njega pobegla glavom bez obzira", ispričao je izvor.

