MILE KUVAR TRAŽIĆE DNK KAD SE DETE RODI: Marija i ja ćemo razdvojiti Miljanu OD ZOLE! Živećemo u Krčedinu i čuvati naše dete

Afera ko je zaista otac deteta Miljane Kulić potresa „Zadrugu“, ali i spoljni svet. Da li je to Lazar Čolić Zola, Bojan Tomović ili Mile Mirković iz Krčedina, danima se licitira! Redakciji Kurir Starsa javio se kuvar iz Vojvodine i do detalja objasnio kada su on i Miljana imali odnose.

majka bira zeta kuvara Marija Kulić foto: Damir Dervišagić

Poznanstvo između Kulićeve i Mirkovića datira još od pre nekoliko godina, tokom njenog učešća u „Parovima“. Nakon toga, ostali su u kontaktu, a pred njen ulazak u „Zadrugu“ videli su se, „voleli“ i sasvim moguće napravili bebu!



- Ja sam od 27. do 29. avgusta, bio kod nje u Nišu. Njeni roditelji su me prihvatili, Marija me obožava i smatra zetom. Miljana i ja imali smo odnose bez zaštite i zaneli smo se, i to nekoliko puta. Podržavam Miksi šta god da uradi, ali bih voleo da zadrži dete, samo da se rodi živo i zdravo. Prihvatiću ga i tražiću DNK kada se rodi - tvrdi Mile i dodaje da je Zola maltretirao i ljubomorisao Kulićevoj.

- Nju je Zola pitao u „Zadruzi“ da li je bila sa mnom i ona mu je priznala. Veliki je kockar koji od Miljane samo traži pare. Znao je za nas, video je naše poruke i stalno ju je kontrolisao. Zato se Miljana i ja nismo dopisivali, već smo se samo čuli. Kukala mi je da je Zola ljubomoran - kaže kuvar iz Krčedina i misli da ima veće šanse od Zole.

ljubomorisao Lazar Čolić Zola foto: Printscreen/Pink

- Siguran sam da bi Marija, kada bi morala da bira između mene i Zole, izabrala mene. Ako ubedi ćerku da sam ja pravi čovek za nju, odlično. Svim silama ću se boriti da bude moja žena! Moja nesuđena tašta i ja borićemo se da je odvojimo od Zole. Živećemo u Krčedinu i čuvati naše dete! Moja mama isto tako voli Miksi. Kajem se što je nisam poveo u Krčedin pre „Zadruge“, ne bi ni otišla kod Zole. Pričala mi je da hoće da uzme stan u Novom Sadu da bi bila blizu mene, da bi želela da živimo zajedno - kaže Mile, koji nam je poslao i fotke s Miljanom.

Kurir.rs/J. Stuparušić/Foto: Privatna arhiva

foto: AMG

Kurir