DO JUČE SI JEDVA ČEKALA DA OSTANEŠ TRUDNA, A SAD?! Miljana i Zola u klinču: Rešen da je odgovori od KIRETAŽE! (VIDEO)

Lazar Čolić Zola teško se nosi sa time što njegova devojka Miljana Kulić ne želi da nastavi trudnoću. Šta više, di-džej je već nekoliko puta pokušavao da je odgovori od kiretaže, na koju se ona posle dugog i mučnog odlučila, ali ne i otišla kad joj je bilo zakazano.

Po svemu sudeći, on ne odustaje od svoje ideje i na sve načine pokušava da joj se približi. Međutim, ne ide mu baš lako. Takođe, zola sumnja u razloge koje je navela zašto želi da prekine trudnoću, ali Miksi nije mrzelo da "izgura" čitavu priču koju je i do sada, od početka do kraja.

"Moj organizam je slab, ne mogu da izdržim drugu trudnoću", pričala je ona.



"Do juče si jedva čekala da ostaneš trudna, osećam se kao debil najveći..." istakao je Zola.

"Ali, sad ne mogu! Je l' možeš da shvatiš? Na kom jeziku da ti objasnim?" pitala ga je Miljana.

"Nisi se nikad osećala dobro, ti si sada druga osoba. Naprotiv, u zadnje vreme se osećaš bolje nego u drugoj sezoni bilo kad! Ne podudara mi se ništa to. Sa tobom ne može ni da se razgovara. Ja prosto ne mogu da verujem kako si ti počela da se ponašaš", rekao je Zola.

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

