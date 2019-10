TRAŽIĆU PSIHIČKO VEŠTAČENJE! KOME OVO DVOJE DA BUDU RODITELJI?! Marija Kulić besna što Miljana neće da abortira, smislila PAKLENI PLAN! (VIDEO)

Marija Kulić ljuta je na svoju ćerku Miljanu Kulić koja nije želela da ode na abortus.

Miljanina majka smatra da njena ćerka ne treba da zadrži dete.

"To što su oni zamislili neće da im prođe dok je moja glava zdrava. Sad ću ja da tražim psihijatrijsko veštačenje o određivanju njene poslovne sposobnosti, pa će ljudi koji su izučili neke škole da odluče. Kome ovo dvoje da budu roditelji? Kockar, puši travu, pije, ona sa njim isto na kocku, lenčuga...To nije za dete i nije dete za svakoga! Ja ću da tražim veštačenje i zbog kontrolisanja para, onda će i njene i njegove pare da budu kod mene. Dosta su me oni pravili na budalu", pričala je Marija Tomoviću, a on ju je slušao i ćutao.

