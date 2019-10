Dimitrije Mijatov progovorio je o svom životu i kako je doveo svoju porodicu do bankrota.

"Ja sam kriv zbog bankrota moje porodice. Potrošio sam 500.000 maraka u kratkom roku. Nikada nisam radio u Beogradu, nisam imao potrebe za to. Bio sam sebičan i to je to", rekao je on i dodao:

"Od 2006. godine se finansiram sam, niko mi nije slao pare. Kada izađem odavde napisaću knjigu, pošto ja ne znam, to će neko uraditi za mene."

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Dailymotion

