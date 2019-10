ŽENO, NEĆU NA KIRETAŽU! Miljana odbrusila Mariji pa joj pozlilo! Kulićeva HITNO napustila zadrugare, Zola bio sve vreme uz nju pa progovorio o DNK proveri! (VIDEO)

Već danima, njena trudnoća jedna je od glavnih tema u rijalitiju, kao i pitanje iskrenosti Zolinih osećanja. Miljanina majka ne veruje Zoli, i ističe da je on sa njom samo zbog para, a sinoć su se njih dvoje ponovo sukobljavali.

"Ja u roku od dva dana bežim odavde. Ženo, neću da idem na kiretažu", rekla je Miljana Mariji.



Situacija je bila toliko dramatična da se Miljani u jednom trenutku slošilo. Ona je otišla u toalet da povraća, a Zola ju je pratio.

"Kada sam došla i razgovarala sa Zolom, ispričao mi je da mu je Ceca rekla da se 90 odsto ljubavi gasi posle kiretaže. Aludirao je Zola da hoću da idem na kiretažu otkako se Bojan Tomović oglasio. Rekao mi je da nikad nisam bila tako odlučna da to uradim. Ja sam mu navela razloge, a on je rekao da ti razlozi nisu dovoljni. Bane i Zola su mi posle prišli i rekli da ako to uradim, da bacam sumnju da je to Bojanovo dete. Ja sam odustala od svega", ispričala je Miljana.

Nakon svega što su izgovorili, Miljani se u programu uživo slošilo i samo je napustila Zadrugare.

"Smiri se. Znali smo da će nas očekuju ovakva pitanja" govorio je on Miljani.

Lazara Čolića Zolu je rekao da neće tražiti DNK proveru da li je dete njegovo.

"Zašto nabacuješ providno Miljani da li je dete tvoje", glasilo je pitanje za Lazara Čolića Zolu.

"Neću tražiti DNK. Ja joj ne nabacujem da je dete moje. Ona je htela da uradi DNK. Ja sam rekao da njeni razlozi zbog kojih navodi da će da uradi kiretažu nisu relevantni", rekao je Zola.

