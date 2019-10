REKAO SAM 1.000 PUTA DA ME NIKAD NE ZOVETE! Tomović pao na kolena kad je ugledao majku i brata, GUŠIO SE U SUZAMA! (VIDEO)

Vladimir Tomović grcao je u suzama tokom skoro celog razgovora sa bratom Vladanom i majkom. Zadrugari koji su se okupili oko govornice gledali su ga kako pada na kolena i kuka, jer ga je čitava ova situacija strašno pogodila. Kako je istakao, njega samo oni čine slabim, te nije ni trebalo da se čuju kako bi on nesmetano nastavio svoju rijaliti igru.

Međutim, osim što su mu skrenuli pažnju da prestane sa suzama, rečeno mu je i da se mane Mine, koja ga je posle tešila i dalje vidno potresenog.

"Hajde batali to, hajde batali to i nemoj da plačeš tu! Slušaj sada dobro, svi smo super i nemoj da brineš za nas. Imaš nekoga napolju ko te i dalje čeka i to dobro utuvi u glavu. Batali igru i budi ono što jesi. Majka te je zamolila, jednu stvar moraš da je poslušaš. Iste sekunde kada izađeš da pružiš ruku Lepom Mići!" pričao je Vladimirov brat.

foto: Printscreen

"Druga stvar, muška ekipa oko tebe je vrh! Imaš nekoga napolju i vodi računa šta radiš! Vladimire, jači si! Najviše te volimo", nastavio je Vladan.

foto: Printscreen

"Ne mogu da pričam... Ne želim da me gleda bilo ko. Znaš da ovo nisam ja, znaš da sve glumim, nije trebalo da tražite poziv. Rekao sam ti hiljadu puta da me ne zovete nikada. Ne treba vam ovo da me zovete. Čuvaj mi majku! Vladane, vi me činite slabijim. Ovo je jedino na šta padam! Teško mi je, Vladane", kukao je Tomović iz rijalitija.

foto: Printscreen

"Vladimire, smiri se, batali igru. Batali se Mine! Nemoj da plačeš, to rade samo pi*de", ozbiljna lica obratila mu se majka.

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

Kurir