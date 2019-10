GREBALA GA I TUKLA PRED SVIMA! SAV OGREBAN I KRVAV UŠAO U VILU?! Jelena krvnički isprebijala Ivana Marinkovića pred ulazak u Parove! JAUKAO NA SAV GLAS

Ivan Marinković ponovo se uselio u luksuznu vilu „Parova“, ali, po svemu sudeći, nema podršku svoje verenice Jelene Ilić. Naime, kako saznajemo, Jelena nikako ne može da se pomiri sa činjenicom da je Ivan bez nje ušao u rijaliti.

- Jelena nije bila za to da Ivan uđe ponovo u „Parove“ i na sve načine je pokušavala da ga odgovori od toga. Pretila mu je da će ga ostaviti i prevariti ukoliko to uradi, ali on nije želeo da je sluša, pa je potpisao ugovor i tako se obavezao da će još jednu sezonu provesti u luksuznoj vili u Zemunu - rekao je izvor i dodao da je Ilićeva do samog Ivanovog ulaska verovala da će se on predomisliti.

- Danima je bila kao na iglama, ali kada je došao trenutak da se Ivan useli u vilu u Zemunu, potpuno je izgubila kontrolu. Plakala je i urlala na njega, psovala ga je i udarala, a čak mu je užasnu scenu napravila pred sam ulazak. Grebala ga je i tukla pred svima, kako je inače imala običaj da radi i dok su zajedno bili u rijalitiju - kaže izvor i dodaje:

- Jedva su uspeli da smire strasti, a Ivan je, pre nego što je ušao u vilu, šminkom morao da sakrije crvenilo i ogrebotine koje mu je Jelena napravila. Međutim, nije se tu zaustavila, pa je skandal napravila i nakon što je Ivan ušao u vilu. Izašla je ispred zgrade televizije i počela da urla da Ivan izađe - ispričao je naš izvor i objasnio da je obezbeđenju TV „Hepi“ trebalo dugo da smiri Jelenu.

