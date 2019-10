KALAŠTURA MARIJA KULIĆ JE NAGOVORILA MILJANU NA ABORTUS! Neću dozvoliti da mi UBIJU unuka! Zolina majka zna da se on drogira i kocka, a evo kako opravdava sina! KOMŠINICA OTKRILA SVE

Majka učesnika ,,Zadruge 3" Lazara Čolića Zole Bosa Čolić skroz je slomljena od tuge od kad je čula da je Miljana Kulić ipak odlučila da ode na abortus.

Iako su emocije koje je Bosa osećala prema izabranici svog sina išle bukvalno od ljubavi do mržnje, shodno Miljaninim postupcima, Zolina majka je bila čvrsto uverena da će beba koju skandalozna Nišlijka nosi pomoći da se sredi situacija između Miljane i Zole. Međutim, vest da Miljana ipak želi da odstrani plod Bosu je skroz obeshrabrila, otkriva edna od prvih Bosinih komšinica iz bosanskog grada Derventa. Komšinica Čolića je ispričala da je Bosa pre dva dana bezglavo uletela kod nje u stan i rekla:

- Šta god da bude među njima, nikada Lazaru i Miljani neću oprostiti što hoće da ubiju moje unuče. Veštica jedna opasna, ta Marija Kulić, nagovorila je Miljanu na taj abortus samo zato što Zola nema para koliko bi ona htela, ona je ubica. Marija je navikla da iskorišćava svoje dete, a sad hoće i moje, ali Lazar toga nije svestan iako se nekad pokoleba. Miljana je svojeglava, ali ume da bude i povodljiva. Pa kad je onom alkoholičaru rodila dete, rodiće i mom sinu. Sprečiću je kako znam i umem da ode na kiretažu. Bosa je prijateljici naglasila i da nema nikakvu sumnju da je dete Zolino.

-Ti, kao, očevi, oni samo hoće marketing. Odjednom su se svi javili da su bili sa Miljanom. To su gluposti, ja se uopšte ne obazirem na te priče, samo da nekako spasem Zolu, Miljanu i dete u njenoj utrobi od one kalašture Marije. Srdačna i otvorena žena ispričala je da je Bosa Čolić izuzetno vezana za svog sina i da gaje oduvek, još otkad je bio dečak, štitila i nikom nije želela da priča kad napravi neku glupost.



- Bosa je uvek krila Lazarove nestašluke kad je bio dečak, a sada govori svima da novine lažu da je on kockar iako je toga i sama svesna. Znamo mi da Lazar povremeno puši travu i kocka se, ali u suštini on je vaspitan momak, koji ne ume baš najbolje da se snađe u životu. Pušta da drugi utiču na njega, kao sada Miljana. Možda ga Miljana sada pravi budalom i beba uopšte nije njegova? Jeste li videli šta novine pišu i koliko se njih oglasilo do sada navodeći da su imali seksualne odnose s njom letos i da su oni potencijalni očevi njene bebe. Bosa i za to kaže da su gluposti i da to samo novine lažu. Ponekad štiti i Miljanu. Ipak, sada je neumoljiva i hoće da poludi od tuge i besa jer nje mnogo želela da dobije unuče - kaže Bosina komšinica, te dodaje da su se Lazarinjegova majka Bosa dogoorili da se ona drži po strani što se tiče medija i da zato Bosa ne odgovara na pozive novinara.

Medutim, komšinica tvrdi da je Bosa ubedila Lazara da uđe u rijaliti i bude uz trudnu Miljanu. Bosa je Zolu rodila u vanbračnoj zajednici i on je oca prvi put video tek kada je imao 12 godina. Mučena žena se napatila u životu i zato je sina Lazara ubudila da ide u ,,Zadrugu" kod Miljane i pokaže joj ljubavi i skrene emocije koje su mu se javile kad je saznao da Miljana nosi njegovo dete -istakla je komšinica Bose Čolić.

SINIŠA: Zola ima neizlečivu bolest!

Miljanin otac Siniša Kulić nema nimalo lepo mišljenje o budućem zetu Zoli, pa je tako više puta istakao da on njegovoj ćerki ne treba u životu, a sada je otišao korak dalje i otkrio da Čolić boluje od neizlečive bolesti. - Zola je jedan klasični prevarant, što se i dokazalo. Glava me boli, jedva pričam koliko sam se iznervirao što se Miljana nervira i skače joj pritisak bespotrebno. On je jedna marioneta kojom upravljaju svi živi samo da bi izvu kao neku korist, što je i radio. Prezirem ga zbog toga što se prema Miljani ophodio tako kako se ophodio, što je lagao. Zola je poročan lik i ima neizlečivu bolest - rekao je Siniša. foto: Damir Dervišagić

