IMALA ODNOSE S BIVŠIM DEČKOM! KRIVO MI JE! Zola progovorio o Miljaninoj kiretaži, a onda spomenuo ponišenje UGOVORA! (VIDEO)

Lazar Čolić Zola pred Drvetom je otkrio svoje emocije prema Miljani, kao i sve o njihovom odnosu.



"Pričali smo Miljana i ja o detetu. Vidim da je i dalje za tu odluku da prekine trudnoću. Svi su joj rekli da je najbolje da prekine. Govorio sam i ja da je bolje da brinemo o njenom zdravlju. Voleo bih da taj prekid nema posledica. S obzirom na okolnosti i te tablete koje je pila, a nije smela. Sve to utiče na moju odluku da je podržim, teško mi je sve to, ali moram da zaboravim sve to i da stavimo tačku", rekao je Zola.

Drvo je zanimalo da mu Zola kaže kako se osećao kada mu je Miljana priznala da je imala intimne odnose sa bivšim dečkom. Poništenje ugovora kojim je Lazar predao sve honorare Miljani kako bi joj dokazao ljubav i iskrenost bila je tema o kojoj je Čolić pričao.

"Rekla mi je da je imala odnose sa njenim bivšim dečkom, krivo mi je što je krila to od mene. Nisam ni ja neku stvar njoj rekao, ali odlučili smo da nećemo da pričamo o tome više. Desiće se ono što mora. Što se tiče tog ugovora, ja sam joj rekao da mi je svejedno. Ona kaže da hoće da se to poništi. Nisam imao problem da potpišem. Verujem u našu ljubav i budućnost. Verujem da će se i ta svadba dogoditi ovde. Vidim nju pored sebe kao ženu", zaključio je Čolić.

