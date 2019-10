SEDELA SAM GLADNA DOK JE ON UZIMAO NARKOTIKE: Leontina pobegla od roditelja u Nemačku zbog dečka, a onda nastala TORTURA! Podelila privatne detalje u RIJALITIJU!

Leontina je nova učesnica rijaltija, a već je uzdrmala javnost svojom pričom.

Ona je priznala da se kaje što je pustila da je momak zavede i skoro na ivici psihičkog i fizičkog uznemiravanja.

"Mesc dana i više smo se dopisivali preko društvenih mreža i sve je bilo divno, upoznali se i rešila sam da odem kod njega u Nemačku. Imala sam u planu da odem iz Srbije i eto ukazala mi se prilika. Mene ne drži mesto i zato nisam htela da mu ispunjavam sve želje, ali nije me tukao. Sedela sam gladna, dok je on uzimao narkotike. Radila sam u prodaji, po kafićima, buticima, sve sam radila tamo ali prostitutka nisam bila, ako na to mislite", rekla je ona i dodala:

"Moja slaba tačka je moj otac i mi smo isti i zato tako reagujem. Previše sam vezana za tatu."

U ovu priču uključila se i Sanja Mirkov koja tvrdi da ona i Leontina dele istu sudbinu.

"Cela priča je da kad sam videla da hoće da napravi glupost, izašla sam iz stana. Obećavao mi je svašta, to je trajalo mesec dana, pa sam se vratila u Srbiju. Nisam slušala roditelje", zaključila je Leontina.

