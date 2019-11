MA, ONI SU SAMO LOŠA KOPIJA KIJE I SLOBE!? Nastao je opšti HAOS kad su ovim zadrugarima stavili vezu pod lupu: Crno im se piše!

Stefan Milošević i Stefan Kandić rešili su da prokomentarišu zadrugarske parove, pa naišli na zanimljive zaključke od Đedovića i Gajića. Dvojac je bez dlake na jeziku još na samom početku raskrinkao novu učesnicu i Čolaka, ističući kako se priča da su "Bane, Gagi i Ermina loša kopija Kije, Lune i Slobe", što je i te kako šokiralo mnoge.

Naime, smatra se da je "čitava priča dogovorena", ali da i bez obzira na to ima dosta rupa, te im navodno nije bilo teško da raščivijaju o čemu se tu zapravo radi.

"Čujem ove kažu da su Bane, Gagi i Ermina loša kopija Kije, Slobe i Lune. Sve to izgleda kao da je dogovorena priča, mnogo tu rupa ima. Ovo je samo bleda kopija Banetove veze sa Zerinom. Ovo je katastrofa. Banetu to ovde ne treba, on je napolju sasvim okej", izjavio je Marko, a Ivan je zatim dodao:

"Od Baneta se mnogo očekuje ovde, setimo se šta se dogodilo sa Zerinom. On je nas sve demantovao, sve se vrti oko njega. Ja sam u jednom trenutku pitao Gagija što spominju Erminu, i puf, evo je ona kod nas. Jedino što zameram Ermini jesu scene i reakcije kad je odmah ušla. Njihova veza je daleko od idealne. Čudna je ovo priča."

foto: Printscreen

Sledeći koji su se našli na meti bili su Iva i Stefan.

"Iva je dokaz da se upornost isplati. Stefan je opravdao zvanje zavodnika. Nadajmo se da će Iva da nastavi da ga zavodi. Čudi me Stefanov stav o devojkama kao što je Iva", ispričao je Gajić.

"Promenio sam stav što se tiče njihove veze. Nemam lepo mišljenje o Ivi, meni se ne dopada to što je radila. Poštujem njihovu vezu. Nijednu ružnu reč nemam o njima kao paru, samo o njoj", dodao je Marko.

foto: Printscreen

Tara i Mateja takođe su bili "u igri".

"Niko nije rekao da su zajedno. Klipovi postoje, ima tu nečega. Ja sam baš sinoć pričao da smo budale jer komentarišemo ono što vidimo. Određenom broju gledalaca smo mi kao negativci jer vidimo samo klipove. Mi ne vidimo 90 odsto situacija ovde", govorio je Đedović.

"Moram samo da kažem kada je ovaj par u pitanju je to da je Mateja rekao da ne želi ništa sa njom, ali sada već vidim da on popušta. Možda nas je sve zavaravao, videćemo", dodao je Gajić.

foto: Printscreen

