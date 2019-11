DOHVATILI SE IVANIA I DARIO! Nije joj bilo dobro, a varnice SAMO SEVALE!

Ivania Bajić i Dario Šogorović ponovo su pokrenuli sumnje da među njima postoji jaka strast. Tokom žurke u vili "Parova", oni su se osamili pa poveli neobičan razgovor, pred koji je Bajićeva popila čašicu više.

"Mnogo mi je krivo što nisam ušao od starta, jer znaš da je ovo priča sa njegove strane", siguran je bio Dario, aludirajući na Dušana.

Ivania je tada zamerila Dariju što ju je prozivao, dok je on njoj rekao da je to bilo zato što se družila sa Šmizlom. sve vreme bili su na ivici da se poljube, ali se to nije dogodilo.

foto: Happy screenshot

Kurir.rs, M.G/Happy/Foto: Happy screenshot

