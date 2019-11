SVE ĆU DA JOJ OSTAVIM, ALI IMAM JEDAN USLOV! Stari Milojko udario šakom o sto: A mlada Pilatovićka srlja u PROPAST! NASTALA DRAMA!

Na veliko uznenađenje mnogih, Milojko Božić otkrio je šta planira da ostavi ženi Milijani, uprkos njenom "izletu" sa Nemanjom Stamatovićem. Takođe, starac je dao i uslov pod kojim će ispuniti reč, pa napomenuo da je sve na njoj.

"Ostaviću joj sve ako bude normalna! Mora da me poštuje, ne može me varati, kako mogu da prepišem nekom nešto ako me vara", izjavio je Milojko.

Žabac se, međutim, osetio prozvanim i istog momenta je skočio sa stolice i prekinuo ga:

"Šta vara? Ne razumem šta vara? Odvojio si je od majke, od porodice i prijatelja. Ja kad volim ja dajem sve", oštar je bio on, zbog čega svi sumnjaju da će Milijana tek dobro razmisliti šta joj je činiti.

