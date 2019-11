MILIJANA SE PREZNOJILA: Milojko tražio od produkcije OVO, mora da proveri ženu!

Ukućani luksuzne vile "Parova" videli su na video snimcima akciju Milijane Božić i Nemanje Stamatovića Žapca, ali Milojko ne veruje da se zaista desilo nešto više od poljupca.

Kako bi saznao istinu, on je povukao neočekivan potez i od produkcije je zatražio poligraf.

"Hajde neka neko dokaže! Zato neka idu na poligraf! Ja sam nju svojevremeno savetovao da nađe momka, ne trebaju njoj matori ljudi, ona je lepa devojka. Neka kaže da li je imala boljeg savetnika od mene", rekao je Milojko i počeo da priča kako je sve započelo.

"Ja sam se razboleo i trebao sam da operišem srce i ona je preko mog sestrića čula da treba da odem na operaciju. Ona je rekla da će me gledati. Ona je u to vreme išla sa mojim drugom, ja sam sve to znao", ispričao je Milojko.

Milojko je pokazao spremnost da sve oprosti svojoj ženi, ali sve ima svoju granicu.

