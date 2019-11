KRISTIJAN KIKI NIKOLIĆ ODUSTAJE OD ALBERTA? Zbog ovoga rešena da mu okrene leđa!

Kristijan Kiki Nikolić otišla je do Merlina u vili "Parova" i zatražila da joj pošalje štrudlice. Međutim, pošto je videla da je Alberto pre nje dobio svoje, pa još nije želeo da ih deli, potpuo se razočarala u njega. Iz tog razloga, u potpunosti je spremna da mu okrene leđa.

"Kakvo je to ponašanje, ne želim to! ...Ponudio mi je jednu, uzela sam i onda mi je opet uzeo iz ruke! Mnogo mi se jelo!" istakla je ona, pa zacrtala da sa njim više ništa ne deli.

"Ne treba on da misli na moju kilažu, neka misli na sebe. Ja sam i onako smršala. Tako da te molim da mi pošalješ nešto slatko. Nisam jela dva meseca. Uradiću sve što treba! Neću dati Albertu, obećavam, iako moje srce kaže da mu dam, ali ću ovog puta poslušati mozak! Ja hoću da ga zagrlim, a on me gura! Nije zaslužio", rekla je Kiki.

Kiki se, naime, zaista trudi i želi da privuče Albertovu pažnju, ali joj to ne polazi za rukom. On kao da ne želi da uopšte bude u njenoj blizini. Samo će vreme pokazati kako će se dalje odvijati situacija među njima.

