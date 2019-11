SINIŠA KULIĆ OGORČEN I OSRAMOĆEN: Miljana je jedna OBIČNA GLUPAČA, a Zola SLEPAC čije dugove vraća moja ćerka! Žena mi je zbog njih dvoje na IVICI NERVNOG SLOMA!

Siniša Kulić ogorčen je ponašanjem svoje ćerke Miljane Kulić i njenim izbogom partnera. Uplašen je za zdravlje svoje žene Marije i smatra da ona sa ćerkom vodi bezuspešnu borbu.

"Sramota me je Miljane, i mislim da bi mnogo bolje prošla sama, ali njoj ne vredi pričati, to ti je kao da laješ uz vetar, da ne kažem nešto drugo. Ja samo mogu da se nadam da će se ta veza raspasti. Najviše mi je žao Marije što se kida svaki dan, a kao da se bori sa vetrenjačama. Žena mi je na ivici nervnog sloma. Mnogo mi je žao moje Marije, ona ima ozbiljan problem sa štitnom žlezdom i ne bi smela da se nervira, a tamo se svaki dan kida. Plašim se za nju. Ne znam kako da pomognem ženi. A za Zolu, čim me neko pita, ja dobijem ospice. Neka je on živ i zdrav majci njegovoj, ja u životu nisam video onakvu lenštinu od čoveka."

"Ustaje u pet popodne i još viče "dobro jutro" i proteže se kao kuče, onda pređe na trosed u dnevnu sobu da se tu izležava. Njegov fizički izgled neću da komentarišem, ali u onakvog majmuna da se zaljubi - to je strašno. Miljana je jedna glupača. Šta će joj momak u rijalitiju, blamira sebe. Zola je jedan slepac čije je dugove vraćala moja ćerka. Jedino mi nedostaje unuk. Svaki dan sam ga vodao za ruku, učio da hoda i on prvi dan u "Zadruzi" prohoda. Željko je mnogo lep, kao Bred Pit je, preslatko dete i drago mi je da imam naslednika. On će jedini nastaviti moje prezime", kaže Siniša Kulić.

foto: Ana Paunković, Damir Dervišagić, Printscreen Youtube

Kurir.rs, MV, Svet / Foto: Damir Dervišagić

Kurir