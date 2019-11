MINA GRCALA I SUZAMA PA SPOMENULA TOMOVIĆEVU MAJKU: Bila je u pravu kad mu je rekla OVO, a ko zna šta tek MOJI MISLE!

Mina Vrbaški razgovarala je danas u Rajskom vrtu sa Drvetom mudrosti o svemu što je muči, a dok je plakala krila je lice rukama i ispod kapuljače. Sve što joj se izdešavalo sa Tomovićem nikako ne može da prebrodi, a na kraju prisetila se i reči njegove majke, za koju sad smatra da je bila u pravu kada mu je poručila da se skloni od nje.

"Nikako sam. Neraspoložena sam, jednostavno, sve ovo sa Vladimirom, opet se vraćam na staro. Loše se osećam zbog ovoga što sam uradila. Kao da je bitno..." govorila je vidno utučena Mina.

"Tražila sam te da pričam malo sa tobom ovih dana, baš mi je bilo teško. Nisam mogla ni sa kim da pričam, samo sam želela da budem sa tobom ovde malo. Previše sam emotivna. Ne mogu više da trpim neke stvari u sebi. Teško mi je što nisam ni svoje čula, ni videla. I Janjušu kad je došla ćerka juče, sve mi se skuplja. Idem iz greške iz grešku, krivo mi je što sam ispala izdajica", ispričala je Mina kroz suze.

"Ja sam krivac 80 odsto u ovoj priči... Ali nisam ni samo ja kriva. Ne bi nikad došlo do toga, da nije tako ishitreno reagovao zbog Bojana. Ja sam se zbog Bojana sklonila, niti pričam sa njim, samo da bih dokazala Vladimiru da mi je stalo", rekla je ona, pa "oplela" o tome kako je Vladimir dva puta vratio poklon koji mu je ona spremila.

"Napad panike sam tad doživela. Poslao je Ivu da me smiri i rekao da treba da prođe malo vremena da bi se stvari vratile na staro. Najviše me pogađa što ne veruje da sam zaljubljena u njega. To me najviše pogađa. Kao da je neko stavio blokadu ispred mene, ne mogu da se sklonim od svega ovoga. Mnogo sam se zaljubila, mnogo sam se vezala za njega za ovo kratko vreme. I ovo sa Jelenom, verujem da ništa neće biti, ali nije svejedno kada se priča o tome. Ja nju volim, ne znam šta bi se desilo sa mnom. Ne prija mi ništa od ovoga", plakala je Mina.



"On zna koliko se trudim oko njega. Na kraju je njegova majka ispala u pravu kada je rekla da treba da se skloni od mene. Ja sam se ugasila zbog njega. Ne postojim ovde. Užasno se osećam. Ko zna šta moji kažu", zaključila je ona.

