ĐOLE SE ODREKAO GAGIJA I LUNE! Odbacio kao KRPU Đoganijevu kada je proglašena LJUBAVNICOM, a OKRENUO PLOČU kada je POBEDILA! ANABELA odgovorila BIVŠEM DEVERU!

Anabela Atijas opet je u ratu s bivšim deverom Đoletom Đoganijem! Ovog puta razlog je taj što je pevačica nedavno izjavila da je upravo denser kriv za njen razvod od Gagija Đoganija, kao i za raspad grupe Fanki Dži.



To je isprovociralo Đoleta, koji je poručio Anabeli da prestane da iznosi laži, kao i da je netačno da je imala ugovor po kojem je zarađivala 100 evra po nastupu, već tvrdi da je u pitanju 5.000 evra. Anabela je na to reagovala smehom, ali je u razgovoru za Kurir žestoko oplela po bivšem deveru.

- Ne može da me povredi ništa od čoveka koji se odriče svog rođenog brata, odriče se bratanice. Mislim, kako, šta sam ja onda njemu? Nebitna ličnost, praška u gomili prašine. To da sam zarađivala 5.000 evra... Pa hvala mu. Sve što je on rekao istina je - počela je Anabela ironično, i otkrila da je upravo Đogani pokušao da joj, pored pomenutog prezimena, uzme i ime.

- Sve sam preuzela na sebe. U tom periodu tokom razvoda i raspada grupe Fanki Dži sve mi je bilo oduzeto - i pesme i prezime! Morala sam da uđem u „Velikog brata“ da bih se izborila za svoje ime, koje mi je mama inače dala. A oni su mi i to osporavali, jer sam ja ime Anabela izreklamirala kroz Fanki Dži. Ja sam pre svega bila Gagijeva devojka, pa smo oformili grupu. Ja ne žalim što je meni Gagi bio muž, niti je on žalio. Tužno je što je Đole izjavio tako nešto, a nema veze s rođenjem naše dece - kaže ona i tvrdi da je upravo Đole Đogani bacao drvlje i kamenje po bratanici Luni tokom učešća u prvoj sezoni „Zadruge“.



Kaje se što je ćutala

NISAM PONOSNA NA TO ŠTO SAM TRPELA NASILJE!

Anabela je otkrila i da se kaje što je ćutala dok je tokom braka s Gagijem trpela nasilje: - Ne želim da se vraćam na nešto što je iza mene, što ostaje u krugu porodice. Oni koji treba da znaju, znaju. Nisam istupila i pozvala žene da se bore. Ja sam ona druga. Nisam ponosna na to, na to što sam moju decu naučila da prećute to. Ali za mene je to u tom momentu delovalo pametnije. Danas to više nikad ne bih uradila.

Izašla ćerki na crtu LUNA NEMA VEĆE GRUDI OD MENE!

S obzirom na to da dve decenije nije radila remont silikona, Anabela je rešila da to uskoro uradi. - Treba da nađem deset dana da ležim i mirujem. Ne bi trebalo posle operacije da putujem, vozim, nosim dete. To je malo teže. Moraću da se uskladim sa Andrejem i Lunom, da mi oni pomognu. Do kraja januara ću otići pod nož. Prošlo je skoro 20 godina od prve operacije. A što se tiče Luninih grudi, nema veće grudi od mene. Ona je viša i mršavija pa deluje da ima. Imala sam veće u startu od Lune - objasnila je Anabela.

- Ja sam njemu prišla kad je Luna bila u „Zadruzi“. Poželela sam da se pomirimo, pomislila sam da ovo što me je u životu strefilo s detetom možda zapravo služi da bih shvatila da život nije kakvim ga mi zamišljamo. Da prihvatimo ljude onakvima kakvi jesu. Dala sam mu šansu. Međutim, to se srušilo onda kad se Đole odrekao Lune u „Ami Dži šouu“. Rekao je: „To dete nije naše dete, nemojte da nas pitate za nju, mi imamo svoju decu.“ Jer Luna je tada bila gubitnica, bila je omražena, ljubavnica. Sada se sve promenilo jer je pobednica, pa su hteli da se pomire. Ali Luna više nema osećaja jer ni oni nisu imali kad joj je trebalo - u dahu nam je rekla pevačica. Kad smo je upitali da li je tačno ono što je Slađa Delibašić izjavila - da se njene ćerke Silvija i Marinela gotovo ne poznaju sa Lunom i Ninom, potvrdila je. Ona je za to okrivila Gagija i Đoleta.



- To je, nažalost, do Gagija i njegovog brata. Moja i deca moje sestre su super. Imam tri polusestre, jednu s mamine, dve s tatine strane. Nas četiri se volimo kao da nas je jedna mama rodila. To je stvar odgoja. Ako oni nisu uspeli da zbliže svoju decu, to je njihov problem - rekla je ona.

Kurir / MV, Jelena Stuparušić / Foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, Sonja Spasić

