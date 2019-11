MILJANA ZARATILA SA BOROM! Nazvala ga đubretarom, pa optužila za OVO! Nije znao ŠTA GA JE SNAŠLO!

Miljana Kulić i Bora Santana u ranim jutarnjim satima posvađali su se u spavaćoj sobi "Zadruge 3", jer mu je Nišlijka prebacila da je ogovara po ćoškovima.

Iako je on sve negirao, ona nije odustajala, i nije joj bilo jasno zašto joj glumi prijatelja kada se, po svemu sudeći, ispostavlja da on to nije.

Bora je nastavio da traži način da se opravda, ali nije mu baš polazilo za rukom.

foto: Printscreen

"Ti si go*no od čoveka. Ti si jedan dupljak, ološ. Đubretar! Ti si sve najgore. Ja imam ljude koji mi prenose šta si sve rekao o meni. Ljigo jedna obična. Sram te bilo", vikala je Miljana.

"Izvini, ne znam za šta? Jesam li te vređao? Reci mi, jesam li te omalovažavao? Ne znam šta. Izmišljaš, reci mi slobodno", govorio je Bora.

"Ružnu reč nisam rekao ni tebi ni tvojoj majci", uporan je bio on, ali Miljana se nije dala razuveriti.

foto: Printscreen

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

Kurir