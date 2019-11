ĆERKA ZAVRŠILA NA PSIHIJATRIJI, MAJKA JOJ PREOTELA DEČKA: Renatina ispovest šokirala sve u vili, ovako se PRAVDA!

Renata Ruhas napravila je potpunu pometnju u vili "Parova" kada je priznala da je svojoj ćerki otela dečka.

Istina je isplivala kada se uključila jedna gledateljka.

"Znam gospođu koja se uključila. Njena priča nije potpuno tačna. Radi se o simpatiji moje ćerke", rekla je Renata.

"Ti imaš želju da uđeš u rijaliti. Zašto onda ne pričaš iskreno? Ja sam tu istu priču čula od tvoje majke", saopštila joj je voditeljka.

"Pa neka se onda uključi moja majka kada ona zna bolje od mene", odgovorila je Renata koja je u lošim odnosima sa majkom zbog kockanja. Inače, Renatina ćerka završila na psihijatriji zbog svega što se dešavalo u njenoj porodici.

"Ja sam htela da je spasim lošeg društva. Pričala sam sa momkom i skrenula mu pažnju da je ona maloletna i da on ne može biti njen dečko. Otvoreno sam mu rekla da nikakva veza ne dolazi u obzir. Spasila sam je od njega. Mi smo se videli dva, tri puta i to je to", ispričala je Renata.

Sanja Mirkov je posle određenog vremena shvatila da je već upoznala Renatu Ruhas, jer je prišla njenom bivšem mužu.

"Mi smo išli u Sentu kako bi našu ćerku odveli u bolnicu. Otišli smo do picerije u kojoj je ona radila. Rekao mi je da joj je ostavio bakšiš, a ona mu se nabacivala", ispričala je Sanja.

