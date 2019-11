LUNI PRETE ZELENAŠI ZBOG OCA! Mora da vrati Gagijev dug od 40.000 €! Sačekali je u ulazu zgrade i dali joj JEZIV USLOV

Luna Đogani se našla u velikom problemu zbog 40.000 evra, koje je njen tata Gagi Đogani pozajmio od zelenaša.

Budući da je u "Zadrugu" ušao kako bi se sklonio od problema koje je sebi napravio sa kriminalcima, nije računao na to da će begom u rijaliti samo ćerki napraviti problem. Prema tvrdnjama upućenih, Gagijev odlazak u "Zadrugu" je toliko naljutio ljude od kojih je uzeo pare da su potražili njegovu ćerku.

"Kada su videli da je Gagi ušao u rijaliti, iz kog, po svemu sudeći, neće izaći do sledeće godine, odlučili su da potraže Lunu. Nju su sačekali ispred njenog ulaza u stan jednog jutra kada se vraćala sa tezge i bukvalno je na samom ulasku u zgradu zaustavili i upozorili da očekuju da do Nove godine vrati pola novca koji duguje njen tata da ne bi bilo problema", govori za Rijaliti dobro obavešten izvor blizak Đoganijevoj i dodaje:

"Ona im je rekla da ne zna ništa o dugu, ali su oni tada postali oštriji. "Poseti oca tamo gde je pobegao i podseti ga šta je zaboravio napolju da reguliše. Ako te voli, setiće se", rekao je jedan od trojice momaka koji su je sačekali. Luna je nakon toga obećala da će razgovarati sa ocem, i ako nešto duguje, da će lično vratiti.

foto: Nemanja Nikolić

Kako dalje saznaje Rijaliti, Luna je spremna da plati 20.000 evra do kraja godine, koliko su tražili zelenaši za prvu ratu, samo da reši očev problem. Zbog toga sve pare što zarađuje od nastupa ostavlja sa strane kako bi skupila do Nove godine koliko je potrebno. Ali, ukoliko Gagi nakon Nove godine ne izađe iz rijalitija, Luna će imati dva meseca da skupi još 20.000 evra kako bi pokrila njegov ceo dug, pošto do njega ne mogu da dođu.

foto: Printscreen/Premijera

